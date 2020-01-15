  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Меликян: В стране большой кризис, большая война. Слава богу, люди, которые отвечали за футбол, смогли удержать какой-то уровень
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Меликян: В стране большой кризис, большая война. Слава богу, люди, которые отвечали за футбол, смогли удержать какой-то уровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Львова - об уровне украинского футбола

Меликян: В стране большой кризис, большая война. Слава богу, люди, которые отвечали за футбол, смогли удержать какой-то уровень
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян высказал свое мнение о нынешнем уровне Украинской Премьер-лиги.

"В стране большой кризис, большая война. Слава богу, люди, которые отвечали за футбол, смогли удержать какой-то уровень. Слава богу, что имеем такой чемпионат.

То, что мы имеем, показывает даже "Александрия", "Заря", "Шахтер". Они в Европе показывают наш уровень чемпионата. Я болею за каждого из них. Почему? Ведь через неделю я буду против них играть в чемпионате.

Зачем я так от души болею за команду? Потому что у них может быть спад, могут быть проблемы. Неправильно, что они будут играть против моей команды с проблемами. Я болею, чтобы эти клубы хорошо себя показывали.

Я футбольный человек, люблю футбол. Хочу, чтобы был хороший уровень чемпионата. Если эти клубы показывают, то имидж всей страны. Если они будут побеждать, все скажут: "Это украинский клуб". А там я работаю.

Это имидж украинского футбола. Должны все болеть за эти команды, чтобы показать футбол в Украине", – сказал Меликян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Егише Меликян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...