Меликян: В стране большой кризис, большая война. Слава богу, люди, которые отвечали за футбол, смогли удержать какой-то уровень

Главный тренер "Львова" Егише Меликян высказал свое мнение о нынешнем уровне Украинской Премьер-лиги.

"В стране большой кризис, большая война. Слава богу, люди, которые отвечали за футбол, смогли удержать какой-то уровень. Слава богу, что имеем такой чемпионат.

То, что мы имеем, показывает даже "Александрия", "Заря", "Шахтер". Они в Европе показывают наш уровень чемпионата. Я болею за каждого из них. Почему? Ведь через неделю я буду против них играть в чемпионате.

Зачем я так от души болею за команду? Потому что у них может быть спад, могут быть проблемы. Неправильно, что они будут играть против моей команды с проблемами. Я болею, чтобы эти клубы хорошо себя показывали.

Я футбольный человек, люблю футбол. Хочу, чтобы был хороший уровень чемпионата. Если эти клубы показывают, то имидж всей страны. Если они будут побеждать, все скажут: "Это украинский клуб". А там я работаю.

Это имидж украинского футбола. Должны все болеть за эти команды, чтобы показать футбол в Украине", – сказал Меликян.