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Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Фоторепортаж

Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО
Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло на свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию.

После вступительного слова Алексея Михайличенко "бело-синие" начали свое первое занятие на турецком сборе после зимней паузы.

После полуторачасового занятия игроки поздравили друг друга с началом тренировочного сбора. Уже завтра киевляне перейдут к режиму двухразовых тренировок.

Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 1Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 2Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 3Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 4Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 5Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 6Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО - изображение 7
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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