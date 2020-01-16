Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО

Киевское "Динамо" прибыло на свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию.

После вступительного слова Алексея Михайличенко "бело-синие" начали свое первое занятие на турецком сборе после зимней паузы.

После полуторачасового занятия игроки поздравили друг друга с началом тренировочного сбора. Уже завтра киевляне перейдут к режиму двухразовых тренировок.