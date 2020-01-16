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Динамо провело первую тренировку в Турции. ФОТО
Фоторепортаж
Киевское "Динамо" прибыло на свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию.
После вступительного слова Алексея Михайличенко "бело-синие" начали свое первое занятие на турецком сборе после зимней паузы.
После полуторачасового занятия игроки поздравили друг друга с началом тренировочного сбора. Уже завтра киевляне перейдут к режиму двухразовых тренировок.
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Источник:ФК Динамо
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