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Колос просматривает защитника Зари
Дмитрий Литвин отправился на сбор с ковалевцами
На просмотре в "Колосе" находится центральный защитник "Зари" Дмитрий Литвин.
23-летний футболист отправился с командой Руслана Костышина на турецкий сбор.
Официально "Колос" об интересе к игроку не сообщал, однако Дмитрий уже успел "засветиться" на фотографиях со сборов.
Напомним, что Литвин стал игроком "Зари" в январе 2018, однако в нынешнем сезоне еще ни разу на поле не выходил. Его контракт с "Зарей" истекает в конце 2020 года.
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