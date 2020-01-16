Колос просматривает защитника Зари

На просмотре в "Колосе" находится центральный защитник "Зари" Дмитрий Литвин.

23-летний футболист отправился с командой Руслана Костышина на турецкий сбор.

Официально "Колос" об интересе к игроку не сообщал, однако Дмитрий уже успел "засветиться" на фотографиях со сборов.

Напомним, что Литвин стал игроком "Зари" в январе 2018, однако в нынешнем сезоне еще ни разу на поле не выходил. Его контракт с "Зарей" истекает в конце 2020 года.