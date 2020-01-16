Бавария предложила за Додо 25 млн евро. Шахтер хочет 30

Мюнхенская "Бавария" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Шахтера" Додо.

Как сообщает бразильское отделение портала Goal, мюнхенцы уже вступили в переговоры по игроку и предложили "Шахтеру" за Додо 25 млн евро. Впрочем, также сообщается, что "горняки" хотят получить за бразильца не менее 30 млн евро.

Напомним, что "Шахтер" купил Додо у "Коритибы" в январе 2018 года за 2 млн евро. Изначально бразилец в команде Паулу Фонсеки закрепиться не смог и через полгода отправился на сезон в аренду в португальскую "Виторию" Гимарайнш.

Вернувшись из Португалии 21-литний парень сумел зарекомендовать себя перед Луишем Каштру и в нынешнем сезоне выходил на поле в 17 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.