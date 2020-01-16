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Гендиректор Олимпика: Висенте подтягивает из Динамо ребят, с которыми знаком лично
О новичках команды
Генеральный директор ФК "Олимпик" Алексей Антонов прокомментировал пополнение команды, в частности появление Никиты Кравченко и возвращение Артема Кичака.
По поводу аренды "динамовцев", ранее Вантуха, а теперь Кравченко, Антонов напоминает, что главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес раньше работал в киевском клубе.
"Висенте был в "Динамо", работал с молодежью, и подтягивает оттуда ребят, с которыми знаком лично. Потому Никита Кравченко у нас не случайно", - отметил Антонов.
Гендиректор также напомнил, что голкипер Артем Кичак ранее уже выступал за донецкую команду.
"Он замечательный вратарь. Слава Богу так звезды сошлись, что он к нам вернулся. Есть большая надежда на него. Когда он стоит на воротах - спокойно смотришь игру", - добавил Алексей Антонов.