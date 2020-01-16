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Гендиректор Олимпика: Бразильцы в клубе - это была попытка. И это не наше

Премьер-лига
(1 голосов)

О Геннадие Пасиче и легионерах

Гендиректор Олимпика: Бразильцы в клубе - это была попытка. И это не наше
Новина українською

Гендиректор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов во время сборов команды в Турции рассказал о футболистах, которые покинули команду.

В частности, несколько с сожалением он высказался об уходе Геннадия Пасича.

"Так получилось, что пришлось с ним расставаться. А его брат остался, - сказал Антонов. - Так в футболе бывает. Они всегда вместе были. А сейчас получилось, что Висенте не видит Геннадия в составе".

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Как отмечает гендиректор, все легионеры, которые были при предыдущем тренере, Висенте Гомесу не подошли.

"За исключением Шахаба. Мы со всеми попрощались. Они покинули расположение команды. Я думаю, их в составе больше не будет, - говорит Алексей Антонов. - Это была попытка поработать с бразильцами. И, видимо, это не наше".

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) Геннадий Пасич Висенте Гомес
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Источник:
Футбол NEWS

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daqo27
16.01.2020 в 14:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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