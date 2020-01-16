Гендиректор Олимпика: Бразильцы в клубе - это была попытка. И это не наше

Гендиректор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов во время сборов команды в Турции рассказал о футболистах, которые покинули команду.

В частности, несколько с сожалением он высказался об уходе Геннадия Пасича.

"Так получилось, что пришлось с ним расставаться. А его брат остался, - сказал Антонов. - Так в футболе бывает. Они всегда вместе были. А сейчас получилось, что Висенте не видит Геннадия в составе".

Как отмечает гендиректор, все легионеры, которые были при предыдущем тренере, Висенте Гомесу не подошли.

"За исключением Шахаба. Мы со всеми попрощались. Они покинули расположение команды. Я думаю, их в составе больше не будет, - говорит Алексей Антонов. - Это была попытка поработать с бразильцами. И, видимо, это не наше".