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Сваток признался, что давно отслеживал выступления Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

А клуб был лучшим из его вариантов

Сваток признался, что давно отслеживал выступления Днепр-1
Новина українською

Новобранец спортивного клуба "Днепр-1" Александр Сваток принял участие в первой тренировке команды, признался, что соскучился по футболу, со многими ребятами знаком и ждет начала работы с нетерпением.

Александр вспомнил, что у него было желание перейти из хорватского "Хайдука" в другую команду.

"Об этом я сказал своему агенту, - вспоминает Сваток. - В то же время мы общались с представителями днепровского клуба: как с главным тренером, так и с руководством клуба. И с тех вариантов, которые предложил мне агент, "Днепр-1" был лучшим, что могло быть.

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За "Днепр-1" вообще следил последние сезоны. Поэтому, верю только в светлое будущее в клубе, и будем показывать хорошие результаты".

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В статье: УПЛ Александр Сваток СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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daqo27
16.01.2020 в 14:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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