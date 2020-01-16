Сваток признался, что давно отслеживал выступления Днепр-1

Новобранец спортивного клуба "Днепр-1" Александр Сваток принял участие в первой тренировке команды, признался, что соскучился по футболу, со многими ребятами знаком и ждет начала работы с нетерпением.

Александр вспомнил, что у него было желание перейти из хорватского "Хайдука" в другую команду.

"Об этом я сказал своему агенту, - вспоминает Сваток. - В то же время мы общались с представителями днепровского клуба: как с главным тренером, так и с руководством клуба. И с тех вариантов, которые предложил мне агент, "Днепр-1" был лучшим, что могло быть.

За "Днепр-1" вообще следил последние сезоны. Поэтому, верю только в светлое будущее в клубе, и будем показывать хорошие результаты".