Костышин: VAR? 50 на 50. Не хочу, чтобы игру рукой трактовали по-разному

Коуч ковалевского "Колоса" Руслан Костышин до паузы в УПЛ неоднозначно высказывался о судействе. Потому его спросили об отношении к работе рефери в главном украинском чемпионате.

Специалист тут же признал, что и тренеры тоже часто привыкли обвинять во всех грехах судей.

Наверное, таков наш менталитет и мы уже от этого пока никуда не денемся. Но, когда очевидные ошибки судей, молчать тоже не хочется. Надо говорить о проблемах в судействе, говорить, чтобы другие клубы тоже подключались к дискуссии. В том же нашем матче с "Динамо" главному рефери действительно было сложно разобраться в моменте с пенальти, но боковой почему-то не взял на себя ответственность вмешаться. Есть моменты, по которым есть недовольство работой судей.

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Рассказал господин Костышин и о своем отношении к системе VAR.

"50 на 50. Не хочется, чтобы терялась динамика, - говорит тренер. - Также не хочется, чтобы некоторые моменты, например, игра рукой, трактовались по-разному, когда судьи будут смотреть их на экране ТВ".