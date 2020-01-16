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Костышин: VAR? 50 на 50. Не хочу, чтобы игру рукой трактовали по-разному

Премьер-лига
(1 голосов)

В памятном матче с "Динамо", считает, должен был вмешаться боковой судья

Костышин: VAR? 50 на 50. Не хочу, чтобы игру рукой трактовали по-разному
Новина українською

Коуч ковалевского "Колоса" Руслан Костышин до паузы в УПЛ неоднозначно высказывался о судействе. Потому его спросили об отношении к работе рефери в главном украинском чемпионате.

Специалист тут же признал, что и тренеры тоже часто привыкли обвинять во всех грехах судей.

Наверное, таков наш менталитет и мы уже от этого пока никуда не денемся. Но, когда очевидные ошибки судей, молчать тоже не хочется. Надо говорить о проблемах в судействе, говорить, чтобы другие клубы тоже подключались к дискуссии.

В том же нашем матче с "Динамо" главному рефери действительно было сложно разобраться в моменте с пенальти, но боковой почему-то не взял на себя ответственность вмешаться. Есть моменты, по которым есть недовольство работой судей.

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Рассказал господин Костышин и о своем отношении к системе VAR.

"50 на 50. Не хочется, чтобы терялась динамика, - говорит тренер. - Также не хочется, чтобы некоторые моменты, например, игра рукой, трактовались по-разному, когда судьи будут смотреть их на экране ТВ".

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В статье: Руслан Костышин арбитры Судьи УПЛ Колос (Ковалевка) судья VAR
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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
16.01.2020 в 14:44
невже в когось таки були ілюзії? при любих варах-шмарах все будуть трактувати тільки люди. а для них не проблема на біле казати чорне і взагалі люміній.
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Spokoyno (Киев)
16.01.2020 в 14:51
Це так, але зовсім навпаки До 70% ситуацій на полі суперечливі. Що часом виглядає "формальний фол - відвертий дайвінг"! Але саме суддя приймає рішення на користь когось! А так він це бачить чи йому стимулювали погляд з необхідного ракурсу
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daqo27
16.01.2020 в 14:33
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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Spokoyno (Киев)
16.01.2020 в 14:24
Це так... Іноді навіть VAR не може підказати правильне рішення! Вчора у ворота Мілана спочатку суддя призначив пенальті, за те що захисник "не дав долетіти" м'ячу до воріт ЛІКТЕМ... А потім передивився момент та вирішив, що рука біля тулуба НЕМА пенальті! Яке рішення ВІРНЕ?!?
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мы за динамо (киев)
16.01.2020 в 14:45
те яке прийняв суддя. невже це якась дивина-новина
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