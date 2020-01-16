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Защитник ФК Львов высказался о строгости Меликяна и планах относительно еврокубков
Укороченный состав расширился уже 15-го января
Защитник ФК "Львов" Сергей Борзенко рассказал об отпуске и начале тренировок, а также об армянском наставнике команды - Егише Меликяне.
Во время отпуска Сергей первые две недели с женой и детьми провел в родном Харькове.
"Увидели родителей, семью, - вспоминает Борзенко. - Потом на неделю поехали с женой в Египет. После этого еще неделю со всей семьей отдыхали в Украине".
Отреагировал Сергей и на информацию о том, что ФК "Львов" приступил к тренировкам укороченным составом.
"Это было 14 января, а уже 15-го с нами работала половина наших бразильцев, которые как раз вернулись. Так что уже, можно сказать, работаем в обычном режиме", - отмечает защитник.
Борзенко спросили, как при всех наставниках ФК "Львов" ему удается бороться за место в основе.
"Я очень стараюсь, подхожу к делу ответственно, насколько могу. Ежедневно работаю над собой. Главная задача, которую ставлю перед собой - максимально продлить свое пребывание в профессиональном футболе", - пояснил Сергей.
Прокомментировал защитник и слова главного тренера Меликяна о том, что команда поборется за участие в еврокубках.
"Всегда надо ставить максимальные задачи, - считает Борзенко. - Плюс к тому, не забывайте перед сезоном в регламенте УПЛ были внесены изменения - появился пункт о переходных матчах, то есть в еврокубки может попасть команда и с нижней шестерки".
Сергей согласился с тем, что наставник "Львова" Егише Меликян тихий, спокойный, интеллигентный.
"Но когда надо "дать перца" - он умеет и такое. Когда того требует ситуация - Егише Меликович становится очень строгим человеком", - говорит Борзенко.
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