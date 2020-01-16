  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник ФК Львов высказался о строгости Меликяна и планах относительно еврокубков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник ФК Львов высказался о строгости Меликяна и планах относительно еврокубков

Премьер-лига
(1 голосов)

Укороченный состав расширился уже 15-го января

Защитник ФК Львов высказался о строгости Меликяна и планах относительно еврокубков
Новина українською

Защитник ФК "Львов" Сергей Борзенко рассказал об отпуске и начале тренировок, а также об армянском наставнике команды - Егише Меликяне.

Во время отпуска Сергей первые две недели с женой и детьми провел в родном Харькове.

"Увидели родителей, семью, - вспоминает Борзенко. - Потом на неделю поехали с женой в Египет. После этого еще неделю со всей семьей отдыхали в Украине".

Отреагировал Сергей и на информацию о том, что ФК "Львов" приступил к тренировкам укороченным составом.

Читайте такжеФК Львов укороченным составом начал тренировочные сборы

"Это было 14 января, а уже 15-го с нами работала половина наших бразильцев, которые как раз вернулись. Так что уже, можно сказать, работаем в обычном режиме", - отмечает защитник.

Борзенко спросили, как при всех наставниках ФК "Львов" ему удается бороться за место в основе.

"Я очень стараюсь, подхожу к делу ответственно, насколько могу. Ежедневно работаю над собой. Главная задача, которую ставлю перед собой - максимально продлить свое пребывание в профессиональном футболе", - пояснил Сергей.

Прокомментировал защитник и слова главного тренера Меликяна о том, что команда поборется за участие в еврокубках.

"Всегда надо ставить максимальные задачи, - считает Борзенко. - Плюс к тому, не забывайте перед сезоном в регламенте УПЛ были внесены изменения - появился пункт о переходных матчах, то есть в еврокубки может попасть команда и с нижней шестерки".

Сергей согласился с тем, что наставник "Львова" Егише Меликян тихий, спокойный, интеллигентный.

"Но когда надо "дать перца" - он умеет и такое. Когда того требует ситуация - Егише Меликович становится очень строгим человеком", - говорит Борзенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Сергей Борзенко УПЛ еврокубки Егише Меликян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...