Защитник ФК Львов высказался о строгости Меликяна и планах относительно еврокубков

Защитник ФК "Львов" Сергей Борзенко рассказал об отпуске и начале тренировок, а также об армянском наставнике команды - Егише Меликяне.

Во время отпуска Сергей первые две недели с женой и детьми провел в родном Харькове.

"Увидели родителей, семью, - вспоминает Борзенко. - Потом на неделю поехали с женой в Египет. После этого еще неделю со всей семьей отдыхали в Украине".

Отреагировал Сергей и на информацию о том, что ФК "Львов" приступил к тренировкам укороченным составом.

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"Это было 14 января, а уже 15-го с нами работала половина наших бразильцев, которые как раз вернулись. Так что уже, можно сказать, работаем в обычном режиме", - отмечает защитник.

Борзенко спросили, как при всех наставниках ФК "Львов" ему удается бороться за место в основе.

"Я очень стараюсь, подхожу к делу ответственно, насколько могу. Ежедневно работаю над собой. Главная задача, которую ставлю перед собой - максимально продлить свое пребывание в профессиональном футболе", - пояснил Сергей.

Прокомментировал защитник и слова главного тренера Меликяна о том, что команда поборется за участие в еврокубках.

"Всегда надо ставить максимальные задачи, - считает Борзенко. - Плюс к тому, не забывайте перед сезоном в регламенте УПЛ были внесены изменения - появился пункт о переходных матчах, то есть в еврокубки может попасть команда и с нижней шестерки".

Сергей согласился с тем, что наставник "Львова" Егише Меликян тихий, спокойный, интеллигентный.

"Но когда надо "дать перца" - он умеет и такое. Когда того требует ситуация - Егише Меликович становится очень строгим человеком", - говорит Борзенко.