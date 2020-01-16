Дыминский бросил команду на произвол судьбы. Легенды Карпат о ситуации в клубе

Все мы уже давно смирились с потерей целого ряда известных и самобытных футбольных коллективов, которые в разные годы радовали болельщиков красивой игрой, достойными результатами и турнирными достижениями. Во второй половине прошлого десятилетия cо спортивной карты страны один за другим исчезли такие клубы, как криворожский "Кривбасс", симферопольская "Таврия", запорожский и донецкий "Металлурги", киевский "Арсенал", харьковский "Металлист" и днепропетровский "Днепр". И хотя через некоторое время в низших лигах стали появляться команды с такими же или похожими названиями, все понимают, что они не являются оригиналом - значит, продолжателями славных традиций их считают далеко не все любители футбола. У коллекционеров, кстати, есть такое определение - "новодел". Именно так можно охарактеризовать новообразованные клубы, играющие сейчас в различных эшелонах отечественного футбола.

В последнее время в украинских поклонников игры миллионов, которым не безразлична судьба нашего чемпионата, возникает беспокойство о будущем еще одного клуба - львовских "Карпат". Одна из самых авторитетных команд страны, которая имеет в своей биографии такие достижения, как выигрыш Кубка СССР и бронзовые награды национального чемпионата, оказалась в затруднительном положении. Постоянная текучесть кадров в составе и впечатляющая чехарда в тренерском штабе из года в год влияют на турнирное положение "Карпат", а недавно к этим проблемам добавилась еще одна - угроза оказаться без надлежащего финансирования. Нынешний владелец клуба Петр Дыминский, который является им почти два десятилетия, как будто всерьез настроен его продать. Однако найдутся ли желающие взять на себя в такое непростое время достаточно тяжелый груз - неизвестно.

Похоже, что этой зимой над Львовом в любой момент может прозвучать очень громкий сигнал SOS. Если, конечно, клубу не удастся найти выход из крайне непростой ситуации.

Своими мыслями о кризисе в "Карпатах" с корреспондентом UA-Футбол поделились трое бывших игроков, выступавших в форме львовской команды в ее звездные времена - Игорь Кульчицкий , Ростислав Поточняк и Александр Чижевский .

Игорь Кульчицкий , капитан легендарного состава "Карпат" 1969, с которым удалось завоевать Кубок СССР, не на шутку обеспокоен судьбой его родного клуба. Клуба, возрождение которого он отстаивал в конце 1988 вместе со всей общественностью Украины и редакцией республиканской "Спортивной газеты".

- Катастрофичность ситуации в нынешних "Карпатах", прежде всего, связываю с финансовой стороной, - считает Игорь Евстахович. - Дыминский фактически бросил команду на произвол судьбы, он уже полгода не платит ребятам зарплату. Может случиться такое же, как и с одесским "Черноморцем" - футболисты могут разлететься в разные стороны как свободные агенты, а "Карпаты" исчезнуть. Подчеркиваю: даже не вылететь в первую лигу, а вообще исчезнуть! На мой взгляд, во львовском клубе глупо сделали, поменяв главного тренера. У "Карпат" был свой специалист - Александр Чижевский, при котором команда неплохо выступала (в частности, удалось отстоять прописку в Премьер-лиге в переходных матчах с луцкой "Волынью"). Однако резкая смена тренера, когда на "живое" место пришел другой человек, сказалась. Роман Санжар сначала не мог разобраться что к чему, а потом довел команду до того, что она оказалась на последнем месте. И хотя он говорит, что зимой наберет новых игроков, в это я не верю. Ведь если нет финансирования, то никакие игроки в "Карпаты" не пойдут.

По традиции в львовском клубе всегда ориентировались на своих воспитанников - местных или из Западного региона, а вот на легионеров - в меньшей степени. А теперь почему-то наоборот. Поэтому все это вместе и привело к тому, что "Карпаты" оказались под угрозой навсегда исчезнуть из нашего поля зрения. Чтобы этого не произошло, нужно только одно - деньги. Знаю, что команда начала подготовку к весенней части соревнований, однако для поездки на тренировочный сбор в Турции, Испании или Италии нужны средства, и немалые. А их нет. К тому же, известно, что команда поставила ультиматум перед руководством клуба относительно своего будущего, и сегодня после обеда (разговор велся в среду - прим. В.К.) должна была состояться встреча между обеими сторонами.

Коллега Игоря Кульчицкого по "хрустальному" кубковому триумфу в 1969-м и один из старожилов "Карпат" Ростислав Поточняк в своем комментарии был лаконичным. Однако из разговора со специалистом стало понятно, что судьба клуба, в котором он провел в качестве игрока 12 лет, ему никак не безразлична. Когда корреспондент UA-Футбол предложил прокомментировать эту ситуацию, он сказал:

- Ситуация такая: нет команды, и трудно прогнозировать, как она будет дальше продолжать выступления в чемпионате. Насколько известно, у "Карпат" нет финансирования. А без него какая команда сможет существовать? Больше ничего не могу сказать по этому поводу. Пусть люди в клубе работают, ведь все они знают, как это делать. Выход из ситуации может быть только один: если Дыминский будет финансировать клуб и в "Карпаты" наберут специалистов, которые знают, как распоряжаться теми деньгами и что делать с командой. Тогда и можно будет о чем-то говорить. А то берут людей, чтобы брать - и на что-то при этом надеются. А так в футболе не бывает. За пианино садится лишь тот, кто умеет на нем играть. А кто не умеет, тот его таскает.

Один из главных гвардейцев в истории "Карпат" Александр Чижевский , с которым в клубе обошлись не лучшим образом прошлым летом, не менее взволнован его будущим. Это и неудивительно, ведь в составе львовской команды он провел 12 сезонов, в которых в общей сложности сыграл более трех сотен (!) Матчей в рамках чемпионатов СССР и Украины.

- На сегодняшний день ситуация в "Карпатах" плачевная. Даже очень плачевная, - делится мыслями Чижевский. - А как выйти из нее? Разве что в случае продажи кого-то из футболистов. Получив за это определенные средства, "Карпаты", возможно, как-то удержатся на плаву еще до лета. Другого выхода я не вижу. Насколько понимаю, никакие инвесторы в клуб не придут, потому чтобы выжить, ничего другого, как продажа футболистов, "Карпатам" не остается. Однако насколько это реально, это уже вопрос к руководству клуба. И если речь идет о том, что перед футболистами существует большая задолженность, то ситуация очень непростая. Но к лету команда как-то должна продержаться. Другое дело: как? Но это уже внутренняя кухня клуба, больше никто этого не может знать. Жаль будет, если судьба "Карпат" в ближайшее время не решится.