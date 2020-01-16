Официально: Заря подписала племянника Игоря Цыганыка

Луганская "Заря" официально объявила о подписании контракта с полузащитником Андрейсом Циганиксом.

Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года. В своей новой команде Андрейс будет выступать под номером 97.

Отметим, что основная позиция Андрея — левый вингер. Также футболист может сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Ранее Цыганикс играл за "Сконто", "Байер" U-19, "Викторию" из Кельна, дубль "Шальке" и "Камбюр". Последним клубом был РФШ, за который он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Также 22-летний футболист провел 8 матчей в составе сборной Латвии.

Интересно, что парень является племянником известного украинского футбольного журналиста Игоря Цыганика.