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Официально: Заря подписала племянника Игоря Цыганыка

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй зимний новичок луганчан

Официально: Заря подписала племянника Игоря Цыганыка
Новина українською

Луганская "Заря" официально объявила о подписании контракта с полузащитником Андрейсом Циганиксом.

Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года. В своей новой команде Андрейс будет выступать под номером 97.

Отметим, что основная позиция Андрея — левый вингер. Также футболист может сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Ранее Цыганикс играл за "Сконто", "Байер" U-19, "Викторию" из Кельна, дубль "Шальке" и "Камбюр". Последним клубом был РФШ, за который он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Также 22-летний футболист провел 8 матчей в составе сборной Латвии.

Интересно, что парень является племянником известного украинского футбольного журналиста Игоря Цыганика.

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В статье: Заря (Луганск) Андрейс Цыганикс
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (5)
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Gennchik64R (Lugansk)
16.01.2020 в 17:13
ЗАРЯ открывает свой телевизионный канал!
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0
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beatles (Крыжополь)
16.01.2020 в 16:37
У них в семье есть еще банкир - Цыганович и артист песенного жанра Вика Цыганова
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0
0
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Инспектор ( )
16.01.2020 в 16:39
Цыганович - это братишка Рабиновича?
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0
0
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Инспектор ( )
16.01.2020 в 16:23
Заре обеспечены лучшие! сопли и слюни Цыганыка
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
16.01.2020 в 16:19
Теперь Цыганык всю передачу будет говорить про Зарю)
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+2
-1

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