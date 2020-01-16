Евтушенко: Основная направленность работы в начале сбора – общефизическая подготовка

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал о старте тренировок на сборе в Турции.

- Сегодня – первый полноценный день, утренняя тренировка. Какие впечатления от начала работы? Изменили климатическую зону, тренируетесь в других условиях…

- Начало сбора действительно получается неплохим. Прекрасная погода, хорошее поле. Ребята работают с большим удовольствием, несмотря на то, что им на ходу приходится осваивать новые упражнения. Но мы пока что, после двух тренировок, остаемся довольными тем, что видим. Понятно, что еще не все выглядит так идеально, как хотелось бы, но это естественно. У нас сейчас задача не получить какую-то качественную картинку в плане футбола, а направленность идет на общефизическую подготовку. Несмотря на то, работаем мы с мячами или без, направленность мы выдерживаем. Пока еще, первое время, будем работать именно в этом направлении.

- В работе с мячами акцент был сделан на малые и средние квадраты. Сегодня были упражнения на полполя…

- Вы правильно говорите. Направленность – общефизическая подготовка. Ребятам нужно набегать определенный километраж и одновременно, постепенно, знакомиться с принципами тактических нюансов.

- Есть упражнения, когда одновременно используется по 2-3 мяча. Расскажите, что это за упражнения?

- Мы не будем углубляться. Пускай это будет называться, как говорил Валерий Васильевич – "организованный хаос".

- Сегодня также было тестирование. И вы отметили, что Вербич – спринтер. Это первое впечатление о нем по итогам теста?

- Эти тестирования – начальный этап подготовки. Поэтому сейчас обращать внимание на то, у кого какие показатели, не стоит. Будет видно в процессе следующего тестирования, когда футболисты уже проведут определенную работу. И будет видна разница. Это и есть основной показатель. А сегодня – это чисто педагогический метод измерения функциональной готовности на сейчас.

- Активную работу начали сразу, высокий темп…

- Почему? Мы же в Киеве готовились, велась подготовительная работа. Тренировались несколько дней практически без мячей. А здесь уже, на таком газоне, мы сочетаем специальную и не специальную работу. Поэтому, естественно, больше работаем с мячами.