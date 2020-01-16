Мысык и Габриэль вернулись в Рух

Лидер Первой лиги, львовский "Рух" вернул в свое расположение двух игроков, которые осеннюю часть сезона провели в арендах.

Тренерский штаб "желто-черных" рассчитывает на Марьяна Мысыка и Габриэля, которые получат шанс зарекомендовать себя перед тренерским штабом на зимних сборах команды.

Напомним, Марьян Мысык осенью защищал цвета второлигового "Вереса". За ровенчан хавбек сыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

В свою очередь, бразильский нападающий Габриэль находился в аренде в "Калуше", где отметился четырьмя голами.

20 января, сразу после возвращения из Бразилии, Габриэль присоединится к своим партнерам по команде. Тогда как Марьян Мысык уже с сегодняшнего дня вступил в тренировок с основной командой.