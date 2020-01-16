Руслан Костышин: Колос находится на том месте в турнирной таблице, которое заслужил

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин подвел итог осенней части чемпиона и рассказал о целях команды на весну.

— Какие матчи вашей команды в УПЛ вам понравились минувшей осенью?

— Первые игры в УПЛ выиграли на эмоциях. Но лучше всего, наверное, как это не удивительно, сыграли в проигранном матче с "Зарей".

— Последняя игра со "Львовом", после которой вы эмоционально жестко высказались в адрес команды за плохую игру, была самой неудачной?

— Да, много тогда было сказано, много эмоций. Это действительно был кошмарный матч, который даже вспоминать не хочется.

— Но похвалить команду можно за осень, с учетом статуса дебютанта?

— Да, все-таки ребята молодцы, выдержали тяжелый год, больших нареканий к команде у меня нет, за исключением некоторых игр. В остальных матчах команда демонстрировала тот футбол, который мы хотим видеть.

— Седьмое место – предел "Колоса" осенью?

— Не хочу обсуждать, сколько очков набрали, сколько потеряли. Были игры, где выигрывали, как, например, с "Олимпиком", хотя соперник заслуживал большего. Были матчи, как с "Мариуполем" или "Зарей", когда мы, наоборот, играли лучше, но не брали очки. Поэтому принимаем турнирную таблицу такой, какая она есть. Значит, мы заслужили эту позицию.

— Какие задачи будете ставить команде на весеннюю часть сезона?

— Усовершенствовать нашу игру, особенно в защите, потому что мы много пропускаем. Нет одного ритма игры, 15 минут играем хорошо, потом проваливаем отрезки. Поэтому нужно выровнять динамику, добиться стабильности в игре. Есть над чем зимой поработать.