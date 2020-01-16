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Шахтер занял 6-е место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки вошли в топ-20 списка

Шахтер занял 6-е место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Новина українською

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

В лидерах европейских клубов по чистой прибыли за год оказался и донецкий "Шахтер". Чистая прибыль клуба в 2018 году составила 42 млн евро, что позволило "горнякам" занять 6-е место в списке.

Лидером по чистой прибыли в 2018 году стал "Монако" (179 млн евро). Также в тройке лидеров "Тоттенхэм" (127 млн) и "Ливерпуль" (120 млн).

Шахтер занял 6-е место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Монако
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