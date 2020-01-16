Премьер-лига
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Шахтер занял 6-е место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Горняки вошли в топ-20 списка
УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.
В лидерах европейских клубов по чистой прибыли за год оказался и донецкий "Шахтер". Чистая прибыль клуба в 2018 году составила 42 млн евро, что позволило "горнякам" занять 6-е место в списке.
Лидером по чистой прибыли в 2018 году стал "Монако" (179 млн евро). Также в тройке лидеров "Тоттенхэм" (127 млн) и "Ливерпуль" (120 млн).
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