Сергей Кравченко: Все воспринимают Днепр-1 продолжателем традиций старого Днепра

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко рассказал о том, чего он ожидает от весенней части сезона УПЛ.

- Конечно, уже соскучился по команде, тренировками. Еще повезло с погодой, занимаемся на натуральном газоне. Поэтому, все отлично, настроение хорошее.

- Как тебе уровень новичков команды?

- Пополнение у нас по меркам Украины очень хорошее. Сейчас весной нам будет трудновато попасть в первую шестерку, но со следующего сезона такая задача будет ставиться точно. Повторюсь, что как для чемпионата Украины, у нас очень качественное пополнение, поэтому мы просто обязаны играть лучше и добывать больше побед.

- В клуб пришли игроки, которые ранее выступали за днепровской команду. Насколько эта составляющая интересна?

- Действительно, это интересно, ведь они мои друзья, и я всегда был с ними на связи. И они сами радуются, что сюда вернулись, ведь для них это родная команда. Всем очевидно, что если все будет хорошо и стабильно, то многие футболисты будут выбирать "Днепр-1". Посмотрите вот на нашу базу. История современного клуба короткая, но все воспринимают его продолжателем традиций старого "Днепра". Итак, если все будет стабильно и хорошо, то много желающих будет выступать за нашу команду.

- Сегодня на медосмотре придумали новый вид обследования, по которому определяется "уровень оливье" по итогам новогодних праздников. Который "уровень оливье" у Сергея Кравченко?

- Нормальный (улыбается). Не помню даже ел ли я его на Новый год по традиции. У меня немного "уровень Нутеллой" поднялся в Италии (улыбается), ведь там пробовал с ней круассаны и блины, так что мне надо "уровень Нутеллы" уменьшать.

- Впереди много интересных спаррингов против команд высших дивизионе своих стран, что ранее для спортклубовцев было редкостью. Насколько интересно будет с ними играть?

- Действительно, все это интересно. Во-первых, мы сейчас едем раньше на сборы, чем год назад, когда топовые команды уже уезжали, и соперников хороших было мало. К тому же сейчас мы играем в УПЛ, и с нами уже считаются. Мне всегда было интересно играть против более сильных команд из разных стран. Главное теперь, чтобы погода не подвела, ведь в январе в Турции часто идет дождь, но надеюсь, что нам повезет, и все будет хорошо как с тренировочным процессом, так и с проведением спаррингов.

- Сергей, вообще насколько ты в себе чувствуешь силы играть? Готов проводить 90 минут на поле и в этом сезоне, и в следующем?

- Планировать здесь - дело неблагодарное. Главное, чтобы Бог дал здоровье, а желание, силы и мотивацию я найду. Игры осенью показали, что я могу играть все 90 минут. Буду отдавать все силы, чтобы быть нужным команде. Хочу играть, а как оно будет - не знаю.