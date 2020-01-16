Сабо: Пока у Динамо не будет средней линии — никакого движения вперед не произойдет

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от второй части сезона, а также прокомментировал недавние кадровые изменения в составе "бело-голубых".

— Йожеф Йожефович, как оцените последние кадровые изменения в "Динамо"? Например, уход Гармаша в аренду в "Ризеспор"?

— Откровенно говоря, жаль, что Гармаш ушел, он хороший футболист. Посмотрим, как он сумеет себя проявить в чемпионате Турции. Говорили также, что "Динамо" в межсезонье могут покинуть чуть ли не все легионеры, но я вижу, что почти все они отправились вчера на тренировочный сбор в Турцию.

— Да, но без Жерсона Родригеса...

— Я еще тогда удивлялся: зачем брать футболиста, который поменял уже несколько клубов в Европе. В Европе тренеры все прекрасно видят и понимают. Однако хочу сказать, что и молодые игроки "Динамо" не растут. Возможно, нужно находить других. Пока у "Динамо" не будет средней линии — никакого движения вперед не произойдет.

Посмотрите, Шевченко же удалось создать такую сильную линию полузащиты: Малиновский, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко. Уверен, тот же Малиновский еще больше будет прогрессировать, он думающий футболист. И Зинченко также должен вырасти.

— В чемпионате Украины борьбы за первое место вы уже не ожидаете?

— Да нет, я с самого начала сказал, что "Шахтер" на голову выше всех.

— Однако в игре "Динамо" возможны ли какие-то изменения в лучшую сторону, учитывая, что команда только сейчас пройдет полноценный тренировочный сбор с новым главным тренером?

— Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять ни в коем случае, потому что он проработал всего несколько месяцев. Нужно дать ему возможность пройти полноценные сборы. Посмотрим, какой у него будет состав и какую тактику он выберет. Почему я говорю о тактике — ушел тот футбол уже, когда ставили "автобусы". Сегодняшний футбол — это хорошая защита и хорошая атака. После потери мяча нужно сразу же вступать в отбор, вся команда! Нужно демонстрировать агрессивный футбол, а не ждать, обороняясь, шанса на контратаку. Даже Месси уже стал обирать мяч. Нельзя отставать от развития футбола.

Против того же "Шахтера" нужно играть агрессивно, не давая вратарю времени разыгрывать мяч. В свое время у меня Шевченко и Ребров так и играли — оставались впереди и не давали голкиперу возможности разыгрывать мяч. Вратарь был вынужден выбивать мяч, пока он был в воздухе, нападающие отскакивали назад, после чего был подбор и новая атака. Они все время были в игре.

— Главная интрига в весенней части чемпионата — борьба за второе место?

— Да, разумеется. У той же "Зари" хорошая команда, с прекрасным тренером. Они как раз играют в тот футбол, о котором я говорю. Не засиживаются в обороне, смело атакуют. У них игровая дисциплина на очень высоком уровне. Плюс, хорошие физические данные. Чего, в свою очередь, не хватает динамовцам. Кроме того, не стоит забывать о "Десне" и "Александрии". Уверен, борьба за второе место будет очень интересной.