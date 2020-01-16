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Колос объявил о подписании пяти новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроками команды стали Андрей Богданов, Кирилл Петров, Владислав Соловейчик, Владислав Емец и Евгений Ефремов

Колос объявил о подписании пяти новичков
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Ковалевский "Колос" официально объявил о подписании пяти новичков.

Контракты с клубом из Ковалевки подписали Андрей Богданов, Кирилл Петров, Владислав Соловейчик, Владислав Емец и Евгений Ефремов.

Емец будет играть за "Колос" на правах годичной аренды (корнтракт принадлежит "Заре"), с остальными игроками подписаны полноценные контракты, сроки которых не уточняются.

Отмечается, что Богданов в своей новой команде будет выступать под 90-м номером, Петров — под 5-м, Ефремов — 80-м, Соловейчик и Емец пока что номера не выбрали.

Также сообщается, что все пятеро новичков отправились с командой на сбор в Турцию.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Богданов Кирилл Петров Колос (Ковалевка) Евгений Ефремов Владислав Емец Владислав Соловейчик
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Источник:
ФК Колос

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