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Мариуполь отправился на сбор в Турцию, где сыграет с командой Милевского
Команда Бабича будет квартироваться в Сиде
"Мариуполь" отправился на свой первый зимний сбор, который пройдет в окрестностях Сиде (Турция).
Наставник азовцев Александр Бабич во время первого учебно-тренировочного сбора рассчитывает на следующих игроков:
Вратари — Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Дмитрий Михайлов
Защитники — Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Данил Сагуткин
Полузащитники — Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Владислав Бондарь
Нападающие — Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдал, Станислав Библик, Артем Дудик, Александр Кожевников
В период первого этапа тренировочных сборов, который продлится 12 дней, "Мариуполь" проведет три контрольных матча. 20-е января — "Кызылжар" (Петропавловск, Казахстан). 24-е января — "Динамо" (Брест, Белоруссия). 28-е января — "Санкт-Пельтен" (Австрия).