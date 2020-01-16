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Мариуполь отправился на сбор в Турцию, где сыграет с командой Милевского

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Бабича будет квартироваться в Сиде

Мариуполь отправился на сбор в Турцию, где сыграет с командой Милевского
Новина українською

"Мариуполь" отправился на свой первый зимний сбор, который пройдет в окрестностях Сиде (Турция).

Наставник азовцев Александр Бабич во время первого учебно-тренировочного сбора рассчитывает на следующих игроков:

Вратари — Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Дмитрий Михайлов

Защитники — Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Данил Сагуткин

Полузащитники — Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Владислав Бондарь

Нападающие — Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдал, Станислав Библик, Артем Дудик, Александр Кожевников

В период первого этапа тренировочных сборов, который продлится 12 дней, "Мариуполь" проведет три контрольных матча. 20-е января — "Кызылжар" (Петропавловск, Казахстан). 24-е января — "Динамо" (Брест, Белоруссия). 28-е января — "Санкт-Пельтен" (Австрия).

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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