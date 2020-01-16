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Заря провела двухсторонку: синие обыграли сиреневых

Премьер-лига
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Луганчане проводят втягивающий сбор в Запорожье

Заря провела двухсторонку: синие обыграли сиреневых
Новина українською

"Заря" начала работу на первом втягивающем сборе, который луганчане проводят в Запорожье.

Сегодня команда на стадионе "Торпедо" провела двухсторонку, в рамках которой были сыграны три тайма по 30 минут каждый. Игрокам были выданы сиреневые и синие манишки.

Команда в сиреневых манишках: Шевченко (Василь, 45), Лазио, Михайличенко, Каменюка, Поддубный, Иванисеня (Мильченко, 50), Лунев, Хомченовский, Юрченко, Цыганикс, Кабаев.

Команда в синих манишках: Махарадзе (Хмеловский, 45), Белый, Чеберко, Абу Ханна, Тымчик, Чайковский, Кочергин, Леднев, Цвек, Алифиренко (Белоцерковец, 60), Громов.

В итоге, победу со счетом 3:2 одержала команда в синих манишках.

Голы за "синих" забивали Леднев (2) и Громов, а за "сиреневых" отличились Белый (автогол) и Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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