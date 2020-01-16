В 2018 году выручка клубов УПЛ составила 111 млн евро. Это больше чем у Израиля, но меньше, чем у Казахстана

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Один из разделов отчета был посвящен совокупной прибыли клубов разных стран.

Так, согласно данным УЕФА, совокупная прибыль клубов УПЛ в 2018 году составила 111 млн евро. С этим показателем УПЛ расположилась на 21-м месте. Интересно, что этом меньше чем у Казахстана (121 млн), но больше чем у Израиля (105 млн).

В первую пятерку рейтинга вошли АПЛ (5,4 млрд евро), Бундеслига (3,2 млрд евро), Ла Лига (3,1 млрд евро), Серия А (2,3 млрд евро) и Лига 1 (1,7 млрд евро).