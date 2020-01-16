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В 2018 году выручка клубов УПЛ составила 111 млн евро. Это больше чем у Израиля, но меньше, чем у Казахстана

Премьер-лига
(2 голосов)

Украина занимает 21-е место в европейском рейтинге

В 2018 году выручка клубов УПЛ составила 111 млн евро. Это больше чем у Израиля, но меньше, чем у Казахстана
Новина українською

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Один из разделов отчета был посвящен совокупной прибыли клубов разных стран.

Так, согласно данным УЕФА, совокупная прибыль клубов УПЛ в 2018 году составила 111 млн евро. С этим показателем УПЛ расположилась на 21-м месте. Интересно, что этом меньше чем у Казахстана (121 млн), но больше чем у Израиля (105 млн).

В первую пятерку рейтинга вошли АПЛ (5,4 млрд евро), Бундеслига (3,2 млрд евро), Ла Лига (3,1 млрд евро), Серия А (2,3 млрд евро) и Лига 1 (1,7 млрд евро).

В 2018 году выручка клубов УПЛ составила 111 млн евро. Это больше чем у Израиля, но меньше, чем у Казахстана - изображение 1
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В статье: УПЛ
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Источник:
УЕФА

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