Бабич: Может быть, попробуем наших фактурных защитников в роли нападающих

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о том, как команда, которая недавно вышла из отпуска, будет готовиться к весенней части сезона.

— Расскажите о кадровых изменениях в составе "Мариуполя"?

— У нас три новичка. Это центральный защитник Сагуткин. Данил имеет хорошие данные и прошел школу "Шахтера". Он у нас будет играть в аренде, но надеемся, что со временем мы подпишем с ним контракт. Как это было уже с Чоботенко. Еще один наш новичок Артем Дудик. Креативный футболист, который может сыграть и крайнего и "первого" нападающего. Он прошел школу Виталия Кварцяного, а это о многом говорит. Плюс молодой нападающий Станислав Библик. Он игрок на перспективу. У него есть хорошие качества, но ему еще надо время.

Потери? Кирюханцев и Вакула, как вы уже знаете, поедут на сбор с "Шахтером". Продолжает восстанавливаться от травмы Рустам Худжамов. Больше изменений на данный момент у нас нет. А так с хорошим настроением вышли из отпуска, ребята соскучились друг по другу и работе.

— Селекционная работа еще продолжается?

— Ищем еще нападающего. Руслан Фомин уже восстановился. Надеемся, что он без травм пройдет все сборы, быстро наберет форму и поможет нам в чемпионате. Но на перспективу мы ищем нападающего такого же типа как Руслан. Может быть попробуем наших фактурных защитников Даву и Сагуткина в этой роли. Посмотрим…

— Расскажите о "турецких" планах команды?

— В Сиде мы проведем два сбора. Первый продлится с 16-го по 29-го января. У нас запланированны три спарринга: с "Кызылжаром" из Казахстана, брестским "Динамо" и "Санкт-Пельтеном", который представляет высший дивизион Австрии. Три соперника с разными стилями игры и будет интересно посмотреть как наша команда реагирует, находясь "под нагрузкой". Самое главное, чтобы погодные условия не помешали нам выполнить полный объем работы, так как в Анталии в это время дожди могут помешать тренировкам.

Возвращаемся домой, три дня ребята отдохнут. 2-го февраля вылетим на второй сбор, который также продлится 12 дней. На втором сборе у нас запланированны 6 игр. За неделю до первого матча чемпионата с "Зарей" мы возвращаемся домой и уже здесь продолжим подготовку.

— Вы всегда на сборы брали игроков из молодежной команды. Такая практика продолжится и сейчас?

— Да. Мы подключили целую группу игроков из дубля: Михайлова, Кожевникова, Байдала, Бондаря. Посмотрим на сборе как они будут реагировать на нагрузки, на наши требования. На второй сбор также возьмем молодых ребят. Возможно, проведем небольшую ротацию. Будем работать в двухразовом режиме и ребятам надо будет включать характер — никто никого жалеть не будет.