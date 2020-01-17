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Хавбек Львова Мартан перешел в команду бразильской Серии А

Премьер-лига
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Львовский клуб пошел навстречу игроку

Хавбек Львова Мартан перешел в команду бразильской Серии А
Новина українською

Бразильский полузащитник "Львова" Мартан покинул украинский клуб.

Хавбек перешел в клуб бразильской Серии А "Сеару".

Как сообщает официальный сайт львовян, клуб пошел навстречу игроку, который настаивал на трансфере по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Мартан в нынешнем розыгрыше УПЛ провел 15 матчей. Его контракт c "Львовом" действовал до конца июня 2022 года.

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В статье: ФК Львов Мартан
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Источник:
ФК Львов

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