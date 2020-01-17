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Андрей Богданов: Можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер
О причине ухода из "Десны"
Новобранец ковалевского "Колоса" Андрей Богданов объяснил, почему решил уйти из черниговской "Десны".
По его словам, хотел для себя нового вызова.
- В "Десне" играл через раз, моментами. Решил сменить обстановку, это было сугубо мое решение ...Есть определенные причины, о которых не хочу говорить.
Здесь речь не идет о финансах, я благодарен президенту за отношение, он все условия создает, чтобы команда боролась за медали.
Но можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
17.01.2020 в 12:01
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НикНиколаев (Минск)
17.01.2020 в 12:14
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Валентиныч (Днепр)
17.01.2020 в 11:46
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Onside (Чернігів)
17.01.2020 в 11:16
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Арс (Чернигов)
17.01.2020 в 12:06
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