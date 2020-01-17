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Андрей Богданов: Можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер

Премьер-лига
(1 голосов)

О причине ухода из "Десны"

Андрей Богданов: Можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер
Новина українською

Новобранец ковалевского "Колоса" Андрей Богданов объяснил, почему решил уйти из черниговской "Десны".

По его словам, хотел для себя нового вызова.

- В "Десне" играл через раз, моментами. Решил сменить обстановку, это было сугубо мое решение ...Есть определенные причины, о которых не хочу говорить.

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Здесь речь не идет о финансах, я благодарен президенту за отношение, он все условия создает, чтобы команда боролась за медали.

Но можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер.

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В статье: Андрей Богданов Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Владимир Левин
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
17.01.2020 в 12:01
Проблема была в Артемке Фаворове. Они с Богдановым на одно место претендовали в итоге оба обиделись на Рябоконя и ушли . Теперь конкурировать будут Домбровский и Коберидзе ... жизнь продолжается !!!
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+2
0
НикНиколаев (Минск)
17.01.2020 в 12:14
Арвеладзе
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0
0
Валентиныч (Днепр)
17.01.2020 в 11:46
Сколько команд поменял.По ходу твоего тренера еще неродили.
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+2
0
Onside (Чернігів)
17.01.2020 в 11:16
Схоже таки десь горщики побили...
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+1
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Арс (Чернигов)
17.01.2020 в 12:06
Скорее всего после игры с Колосом
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