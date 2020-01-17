Андрей Богданов: Можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер

Новобранец ковалевского "Колоса" Андрей Богданов объяснил, почему решил уйти из черниговской "Десны".

По его словам, хотел для себя нового вызова.

- В "Десне" играл через раз, моментами. Решил сменить обстановку, это было сугубо мое решение ...Есть определенные причины, о которых не хочу говорить.

Здесь речь не идет о финансах, я благодарен президенту за отношение, он все условия создает, чтобы команда боролась за медали.

Но можно сказать, что Рябоконь - не мой тренер.