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Мариуполь начал сбор в Турции
Ежедневные двухразовые тренировки
Вчера поздно вечером, преодолев маршрут Мариуполь - Запорожье - Стамбул - Анталия - Сиде азовцы прибыли в отель Starlight.
Первый учебно-тренировочный сбор мариупольцев продлится 12 дней - до 29 января.
Уже сегодня азовцы приступили к тяжелой тренировочной работы.
Команду ждут двухразовые тренировки и 3 спарринга.
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Источник:ФК Маріуполь
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