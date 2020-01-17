  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь начал сбор в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь начал сбор в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Ежедневные двухразовые тренировки

Мариуполь начал сбор в Турции
Новина українською

Вчера поздно вечером, преодолев маршрут Мариуполь - Запорожье - Стамбул - Анталия - Сиде азовцы прибыли в отель Starlight.

Первый учебно-тренировочный сбор мариупольцев продлится 12 дней - до 29 января.

Читайте такжеМариуполь отправился на сбор в Турцию, где сыграет с командой Милевского

Уже сегодня азовцы приступили к тяжелой тренировочной работы.

Команду ждут двухразовые тренировки и 3 спарринга.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Турция тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Маріуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...