Хавбек Днепр-1: Когда выступали в низших лигах, многие команды не хотели проводить с нами спарринги

23-летний полузащитник СК "Днепр-1" Игорь Когут рассказал о возвращении в футбол после отпуска и праздников.

Отмечает, что проблемы с лишним весом его никогда не беспокоили, поэтому ел все, что было на столе.

"А на нем было много всего. Сейчас пойду решусь и посмотрим, - шутит Игорь. - Хотя, считаю, что все будет хорошо".

Высказался Когут о новичках команды - Александре Сватке и Владимире Адамюке.

"Пришли старые-новые ребята, все довольны. Общались целый день с Володей Адамюком, а с Сашей Сватком много времени вместе проводили в отпуске, - вспоминает Игорь. - Все радуются, что они к нам пришли, ведь это - хорошие ребята и футболисты. Поэтому мы рады, что они сейчас с нами".

Отметил хавбек то, что впереди у СК "Днепр-1" много интересных спаррингов против команд высших дивизионов своих стран.

"Всегда интересно играть против сильных соперников. Раньше, когда мы сами выступали во Второй и Первой лигах, многие команды просто не хотели проводить с нами спарринги, но сейчас мы уже поднялись в УПЛ и интересно встретиться на поле с искусными футболистами", - говорит Игорь Когут.

Среди пожеланий Игоря на 2020-й - прежде всего производительность.

"Чтобы у нас было больше побед, больше забивать мячей и меньше пропускать в свои ворота, обходиться без травм, завершить этот сезон и начать следующий хорошо", - пожелал команде полузащитник.