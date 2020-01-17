  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Днепр-1: Когда выступали в низших лигах, многие команды не хотели проводить с нами спарринги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Днепр-1: Когда выступали в низших лигах, многие команды не хотели проводить с нами спарринги

Премьер-лига
(1 голосов)

Об Адамюке и Сватке

Хавбек Днепр-1: Когда выступали в низших лигах, многие команды не хотели проводить с нами спарринги
Новина українською

23-летний полузащитник СК "Днепр-1" Игорь Когут рассказал о возвращении в футбол после отпуска и праздников.

Отмечает, что проблемы с лишним весом его никогда не беспокоили, поэтому ел все, что было на столе.

"А на нем было много всего. Сейчас пойду решусь и посмотрим, - шутит Игорь. - Хотя, считаю, что все будет хорошо".

Высказался Когут о новичках команды - Александре Сватке и Владимире Адамюке.

"Пришли старые-новые ребята, все довольны. Общались целый день с Володей Адамюком, а с Сашей Сватком много времени вместе проводили в отпуске, - вспоминает Игорь. - Все радуются, что они к нам пришли, ведь это - хорошие ребята и футболисты. Поэтому мы рады, что они сейчас с нами".

Читайте такжеКоломойский: Я никак не поддерживаю СК Днепр-1 и БК Днепр

Отметил хавбек то, что впереди у СК "Днепр-1" много интересных спаррингов против команд высших дивизионов своих стран.

"Всегда интересно играть против сильных соперников. Раньше, когда мы сами выступали во Второй и Первой лигах, многие команды просто не хотели проводить с нами спарринги, но сейчас мы уже поднялись в УПЛ и интересно встретиться на поле с искусными футболистами", - говорит Игорь Когут.

Среди пожеланий Игоря на 2020-й - прежде всего производительность.

"Чтобы у нас было больше побед, больше забивать мячей и меньше пропускать в свои ворота, обходиться без травм, завершить этот сезон и начать следующий хорошо", - пожелал команде полузащитник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Сваток Владимир Адамюк Игорь Когут СК Днепр-1 Днепр-1 тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...