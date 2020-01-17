Нападающий Олимпика: Висенте очень веселый, это подкупает

26-летний нападающий "Олимпика" Максим Дегтярев, который вернулся из аренды в черниговской "Десне", поделился впечатлениями от бесед с коучем Висенте Гомесом и планами на вторую часть сезона в донецкой команде.

После двух дней сборов, уверяет игрок, самочувствие отличное, все соскучились по футболу.

"Поэтому сейчас ребята тренируются с большим энтузиазмом, - уверяет Максим. - Кроме того, все понимают, что сейчас закладывается фундамент нашей физической формы. Нужно подойти к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии".

Выделяет Дегтярев том, как изменился "Олимпик" за полгода:

"Команда выросла в плане организации игры и работе с мячом. "Олимпик" стал выглядеть солиднее с приходом Висенте".

С главным тренером, вспоминает Максим, разговаривал после первой же тренировки.

Он сказал, что рад видеть меня в клубе и рассчитывает на меня, - отметил Дегтярев. - В свою очередь хочу сказать, что поработать с таким специалистом - отличная возможность для меня добиться большего прогресса, как в индивидуальном плане, так и в командном. С этим тренером мы можем замахнуться на еврокубки. С первого дня знакомства с ним я понял, что это топ-тренер. Висенте - профессионал своего дела, который влюблен в футбол. Он очень веселый, это подкупает. Еще бы отметил его интеллект и умение доносить информацию очень просто и понятно".

Футболисты же, отмечает Максим, к сборам относятся по-разному.

"Одни обожают - другие не любят. Но, повторюсь, это фундамент на предстоящий чемпионат, поэтому нужно оставаться профессионалами и работать на максимуме. Тогда с возобновлением чемпионата будет легче. Качественная подготовка - возможность получить преимущество над соперниками в физической готовности.

Сбор - это прежде всего время подготовки, поэтому я отношусь к этому периоду, как к работе, а не развлечения или отдыха. Нужно отключиться от всего и вкалывать. Не могу вспомнить что-то особенное. Возможно, эти сборы станут самыми запоминающимися", - видит Дегтярев.

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Максим хочет помочь клубу выполнить поставленную руководством задачу и попасть в первую шестерку.

"Уверен, весенняя часть чемпионата будет интереснее первой половины сезона. За исключением борьбы за чемпионство, интрига в таблице сохраняется, - рассуждает форвард. - Команды очень плотно проходят турнирную дистанцию. Особенно упорным будет борьба за попадание в первую шестерку, учитывая равенство всех соперников.

Я хочу забивать как можно больше. Голы - это всегда невероятные эмоции для нападающего, но, прежде всего, они помогают добиваться команде необходимых результатов. Сейчас все мои мысли сосредоточены только на общекомандном цели - сразиться с "Олимпиком" за первую шестерку. Если нам удастся выполнить эту задачу, то тогда уже можно будет подумать и о каких-то личные цели".