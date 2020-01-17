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Богданов: Благодаря Колосу и Костышину в 2015-м я сумел вернуться в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорит, что имел финансово хорошие предложения из европейских клубов

Богданов: Благодаря Колосу и Костышину в 2015-м я сумел вернуться в футбол
Новина українською

Новобранец "Колоса", 29-летний Андрей Богданов, сообщил, почему решил перейти из "Десны" именно в клуб из Ковалевки.

Футболист вспомнил, что в 2015 году, когда был без команды, именно Руслан Костышин позволил, чтобы он поддерживал форму с "Колосом":

"Я с ними тренировался около двух с половиной месяцев и перешел в луцкую "Волынь". Именно благодаря "Колосу" я тогда подписал контракт - находился в хорошей форме, влился в коллектив и начал играть с первого же матча".

Сейчас же, отмечает Андрей, имел предложения из европейских чемпионатов.

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"Неплохие в финансовом плане, - отмечает центральный полузащитник. - Но я решил сделать такой шаг и перейти в Ковалевку. Я поговорил с тренером, президентом. Они хотели меня видеть в команде. И это сыграло важную роль в моем решении, почему я перешел именно в "Колос".

Сейчас игрок готов бороться за попадание в основу команды.

"Я пришел в новый клуб и должен доказать свою профпригодность и делать это на тренировках, в контрольных матчах, чтобы получить место в старте", - пообещал Богданов.

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В статье: Андрей Богданов Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
17.01.2020 в 13:36
Последние сезоны Богданов каждые пол года меняет клуб. А в Десне и так долго задержался ))) С Колосом конечно странное решение, но это его выбор, да и к дому поближе ... как в песне - крутится волчок ...
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