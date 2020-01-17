Богданов: Благодаря Колосу и Костышину в 2015-м я сумел вернуться в футбол

Новобранец "Колоса", 29-летний Андрей Богданов, сообщил, почему решил перейти из "Десны" именно в клуб из Ковалевки.

Футболист вспомнил, что в 2015 году, когда был без команды, именно Руслан Костышин позволил, чтобы он поддерживал форму с "Колосом":

"Я с ними тренировался около двух с половиной месяцев и перешел в луцкую "Волынь". Именно благодаря "Колосу" я тогда подписал контракт - находился в хорошей форме, влился в коллектив и начал играть с первого же матча".

Сейчас же, отмечает Андрей, имел предложения из европейских чемпионатов.

"Неплохие в финансовом плане, - отмечает центральный полузащитник. - Но я решил сделать такой шаг и перейти в Ковалевку. Я поговорил с тренером, президентом. Они хотели меня видеть в команде. И это сыграло важную роль в моем решении, почему я перешел именно в "Колос".

Сейчас игрок готов бороться за попадание в основу команды.

"Я пришел в новый клуб и должен доказать свою профпригодность и делать это на тренировках, в контрольных матчах, чтобы получить место в старте", - пообещал Богданов.