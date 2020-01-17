На сборе в Турции донецкий клуб обыграл команду из Румынии

Донецкий "Олимпик" на тренировочном сборе в Турции обыграл румынский "Вииторул" (6 позиция в чемпионате) со счетом 2: 1.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Румыны больше владели мячом, однако олимпийцы были гораздо острее соперника в атаке. Именно команда Висенте Гомеса открыла счет в матче. На 10-й минуте отличился голом новичок "Олимпика" Чогадзе.

Грузинский хавбек после прострела с левого фланга от партнера по команде принял мяч в штрафной соперника и вторым касанием расстрелял ворота "Вииторула" - 1:0.

На 35-й минуте олимпийцы пропустил гол в свои ворота. Обрезка от Тейшейры привела к выходу один на один с Кичаком нападающего соперника, и тот подарком воспользовался - 1:1.

Под конец тайма "Вииторул" завладел преимуществом и имел отличную возможность выйти вперед: сначала Кичак в красивом прыжке справился с ударом с близкого расстояния от игрока румынской команды, а после добивания мяч с линии ворот вынес Ксенз.

Первая половина встречи завершилась вничью - 1:1.

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Во втором тайме, несмотря на то, что обе команды полностью поменяли составы, картина на поле не изменилась. "Вииторул" больше владел мячом, однако до опасных моментов у ворот Крынского практически не доходило. А вот олимпийцы в своих редких контр-выпадах были куда эффективнее.

В середине второй половины встречи хорошие моменты имели Шахаб и Матар, но с их ударами справился голкипер румынской команды. А на 68-й минуте игры после высокой подачи с углового от Балашова Зотько выиграл верховую борьбу и скинул мяч на угол вратарской, где расторопнее всех оказался Цимбалюк и ударом головой принес своей команде победу.

Завтра дончан ждет следующий контрольный поединок против азербайджанского ФК Сабаил (Баку).

Вииторул - Олимпик - 1:2

Голы: Чогадзе (10), Цимбалюк (67).

"Олимпик" (первый тайм): Кичак - Ксенз, Гришко, Бранкович, Кравченко - Кравчук, Тейшейра, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе - Дегтярев.

"Олимпик" (второй тайм): Крынская - Имер, Зотько, Лукьянчук, Снурницин - Цимбалюк, игрок на просмотре, Завийский, Шахаб, Балашов - Матар.