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Несмотря на финансовый кризис Карпаты просматривают двух футболистов - СМИ

Премьер-лига
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Уже тренируются с командой

Несмотря на финансовый кризис Карпаты просматривают двух футболистов - СМИ
Новина українською

Карьеру в львовском клубе может продолжить 31-летний Антон Каниболоцкий - экс-вратарь "Днепра" и "Шахтера".

Как отмечает Sportarena, Антон уже тренируется с зелено-белыми.

С 2017 года Каниболоцкий выступал за границей: сначала в азербайджанском Карабаха, затем - в польской Медзи. Клуб из соседнего государства прекратил сотрудничество с украинским вратарем 1 июля 2019. С тех пор Антон - вне футбола.

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Transfermarkt оценивает стоимость услуг вратаря в 150 000 евро.

Другим новичком "Карпат", как сообщает ряд СМИ, может стать экс-игрок "Олимпика" Геннадий Пасич.

Левый полузащитник также уже тренируется с "зелено-белыми", его Transfermarkt оценивает в 300 000 евро.

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В статье: Антон Каниболоцкий УПЛ Карпаты (Львов) Геннадий Пасич
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Источник:
Sportarena

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