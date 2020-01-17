Несмотря на финансовый кризис Карпаты просматривают двух футболистов - СМИ

Карьеру в львовском клубе может продолжить 31-летний Антон Каниболоцкий - экс-вратарь "Днепра" и "Шахтера".

Как отмечает Sportarena, Антон уже тренируется с зелено-белыми.

С 2017 года Каниболоцкий выступал за границей: сначала в азербайджанском Карабаха, затем - в польской Медзи. Клуб из соседнего государства прекратил сотрудничество с украинским вратарем 1 июля 2019. С тех пор Антон - вне футбола.

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Transfermarkt оценивает стоимость услуг вратаря в 150 000 евро.

Другим новичком "Карпат", как сообщает ряд СМИ, может стать экс-игрок "Олимпика" Геннадий Пасич.

Левый полузащитник также уже тренируется с "зелено-белыми", его Transfermarkt оценивает в 300 000 евро.