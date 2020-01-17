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Новичок Мариуполя: Ребята уже рассказали о схеме игры в защите

Премьер-лига
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Из многими знаком

Новичок Мариуполя: Ребята уже рассказали о схеме игры в защите
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Защитник ФК "Мариуполь" Данило Сагуткин, арендованный у донецкого "Шахтера", уже приступил к тренировкам с азовцами и рассказал о первых впечатлениях от коллектива.

23-летний Данило отмечает, что знает ФК "Мариуполь" как соперников.

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"Из многими ребятами знаком еще с дубля "Шахтера", - замечает Сагуткин. Поэтому адаптироваться здесь будет легко.

Ребята уже рассказали о схеме в защите, как играют в 3 защитники. А уже полное представление даст объяснения тренера на теории".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сагуткин
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Источник:
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