Новичок Мариуполя: Ребята уже рассказали о схеме игры в защите

Защитник ФК "Мариуполь" Данило Сагуткин, арендованный у донецкого "Шахтера", уже приступил к тренировкам с азовцами и рассказал о первых впечатлениях от коллектива.

23-летний Данило отмечает, что знает ФК "Мариуполь" как соперников.

"Из многими ребятами знаком еще с дубля "Шахтера", - замечает Сагуткин. Поэтому адаптироваться здесь будет легко.

Ребята уже рассказали о схеме в защите, как играют в 3 защитники. А уже полное представление даст объяснения тренера на теории".