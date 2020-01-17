Кирилл Петров: Когда возник вариант с Колосом, все решилось очень быстро

Новичок "Колоса" Кирилл Петров рассказал о завершении выступлений в бакинском "Нефтчи" и о том, почему решил снова играть в украинской Премьер-лиге.

— Кирилл, вы вернулись в Украину, подписав контракт с "Колосом". Почему решили завершить выступления в бакинском "Нефтчи"?

— Хотя мой контракт с "Нефтчи" был рассчитан до мая, мы с клубом пришли к решению расторгнуть контракт. Были свои нюансы, но мы пожали друг другу руки и захотел вернуться домой. Когда возник вариант с "Колосом", все решилось очень быстро. Мы по телефону поговорили с Русланом Костышиным и я согласился принять предложение этой команды.

— Какие воспоминания останутся после выступлений в Азербайджане?

— Положительные. Познакомился со многими классными людьми. Замечательная страна, добрые и отзывчивые люди. Я не чувствовал там скованности, все было супер. Футбол в Азербайджане тоже на хорошем уровне, мы боролись за лидирующие места. В этом сезоне играли в Лиге Европы. Прошли молдавскую команду, потом тульский "Арсенал" и оступились только на израильтянах, которые играли с "Мальме". Так что по этой сетке, если бы мы вышли в группу, играли бы с одной компании с киевским "Динамо".

— Уровень чемпионата Азербайджана достойный?

— Вполне. Чемпионат держится за счет легионеров. "Карабах", конечно, лидер, но остальные тоже стараются, упираются. В азербайджанских командах много техничных игроков, они умеют работать с мячом. Чтобы сравнить их уровень чемпионата с нашим, надо сначала тут поиграть, и потом сделать вывод. Все-таки прошло уже достаточно времени, после того как я уехал из Украины.

— С другими украинцами в Азербайджане пересекались?

— С Сашей Рыбкой часто пересекались, потому жили в одном городе, Квашук Виталий играл раньше тут. В "Габале" раньше тоже были наши украинцы.

— Предложения от других клубов не рассматривали?

— Варианты были, но не стопроцентные. Мне же хотелось определенности. Да и душа лежала больше к тому, чтобы вернуться в Украину. Все-таки семья была тут, дети растут, а я был далеко в Баку. Поэтому мысленно тянуло домой.

— С Русланом Костышиным уже был личный разговор?

— Личная беседа пока что была только по телефону. Уже на сборах будем ближе знакомиться и общаться. Я его давно знаю, его человеческие качества, поэтому постараюсь оправдать доверие, чтобы не подвести.

— На какой позиции будете играть в "Колосе"?

— Центрального защитника. Будем стараться, чтобы весной "Колос" улучшил свою игру в обороне.

— Знакомы с кем-то из нового коллектива?

— С Володей Лысенко, Вадимом Милько. Женю Волынца заочно знал, Костышина-младшего, потому что мы общались семьями. Футбольный мир узкий, поэтому, думаю, много времени на привыкание и адаптации в новой команде мне не понадобится.

— Пока были в статусе легионера, следили за чемпионатом Украины?

— В основном, смотрел только матчи "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках и в целом следил за ходом борьбы в чемпионате Украины.

— С "Колосом" к каким целям будете стремиться?

— Цели надо всегда ставить максимальные. Будем стараться дотянуться до шестерки, чтобы доказать амбиции Колоса, как боеспособной команды, способной конкурировать со всеми коллективами УПЛ.