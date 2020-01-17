Буяльский: Сейчас нужно потерпеть, зато потом в матчах сезона будет легче

Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский поделился впечатлениями от первых дней тренировочного сбора в Турции.

- Сегодняшняя утренняя тренировка была более легкая, можно сказать, разгрузочная после тяжелой недели, на протяжении которой мы выполнили много беговой работы. Тренировка была в большей степени эмоциональная, соревновательная - поиграли, выявили победителей в мини-соревнованиях.

В теннис-бол моя команда неплохо сыграла, а вот в игре головой мы не сильно преуспели, поскольку в нашей мини-команде футболисты подобрались невысокие. Но главным было получить заряд эмоций после тяжелой недели.

- Соревновательный принцип присутствовал во всех упражнениях?

- Конечно. Да вообще, любое упражнение - будь то беговое или игровое - это соревнование: или с самим собой, которое упрочняет твой характер, силу воли, или с партнерами.

- Главный тренер озвучил фразу о том, что необходимо работать не на себя, а на свою команду...

- Конечно, в этом и заключается футбол: играет не один человек, а команда. Даже если один игрок выпадает, уже становится тяжело, если два - очень тяжело, ну а если три - то у команды большие проблемы и трудно добиться результата. Мы должны всегда стоять друг за друга и вместе решать задачи.

- Вчера был, пожалуй, самый тяжелый день в плане нагрузок?

- В Киеве также был тяжелый период. Но его нужно пройти, ведь это фундамент на вторую часть сезона. Полагаю, в дальнейшем мы будем поддерживать беговую работу, которую начали в Киеве, а продолжили вчера уже здесь. Теперь к беговой работе добавляются упражнения с мячами. Поле здесь хорошее, сейчас привыкаем к работе с мячами. Ко всем упражнениям относимся с большой ответственностью и стараемся их выполнять на максимуме. Если главный тренер дает нам какое-то упражнение, значит нам оно нужно, как в плане командной игры, так и в плане развития индивидуальных навыков.

- Вчера было тестирование скоростных данных. Игроки между собой сравнивали результаты? Все ли остались довольны своими показателями?

- Кто-то доволен, кто-то нет. Но здесь не суть в том, чтобы кого-то унизить или выявить чьи-то слабые стороны. Это информация для тренерского штаба.

- Любимое упражнение игроков - серия ударов по воротам? Особенно когда на воротах стоит Бойко или Бущан…

- Я бы сказал, что даже больше интересно, когда на ворота становится молодой вратарь, который еще не знает, кто куда бьет. Ему забить, как правило, немного легче. А когда на воротах опытные Бойко и Бущан, они, бывает, “читают” твой удар. К тому же, они знают, кто из партнеров по команде как бьет. Соответственно, им забить сложнее.

- А самое нелюбимое упражнение для футболистов, должно быть, бег?

- Пожалуй, да. Самое неприятное - бегать без мяча. Но сейчас нужно потерпеть, зато потом в матчах сезона будет легче. Беговая работа - это фундамент. который мы закладываем на всю вторую часть сезона.

- На сбор отправились игроки молодежной команды, есть и новичок. Какой микроклимат в команде?

- Все хорошо, молодым помогаем, общаемся с ними. Да они и сами понимают, в какую команду они попали, поэтому все делают на максимуме. Молодцы, вопросов к ним нет, стараются. Не всегда и у нас все получается. После недели тяжелой работы в Киеве здесь мы приступили к работе с мячом, и, естественно, у всех есть ошибки - и у молодых игроков, и у более опытных. Мы все другу другу помогаем, ведь все работаем на один результат.

- Медицинский штаб был доволен результатами медобследования? Все игроки соблюдают спортивную диету?

- Когда мы только вышли из отпуска, во время медосмотра у всех проверили процент жира, и у всех он был в норме. Каждый из нас знает, как правильно питаться. С этим проблем ни у кого нет.