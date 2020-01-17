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Динамо предоставило статус свободного агента 21-летнему грузинскому защитнику
Лука Лочошвили покидает киевский клуб
"Динамо" предоставило статус свободного агента 21-летнему грузинскому защитнику Луке Лочошвили.
Лочошвили является воспитанником тбилисского "Динамо", он подписал контракт с "Динамо" летом 2017-го года.
На правах аренды вернулся в тбилисское "Динамо", а затем выступал за словацкую "Жилину". За киевское "Динамо" не играл.
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