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Динамо предоставило статус свободного агента 21-летнему грузинскому защитнику

Премьер-лига
(1 голосов)

Лука Лочошвили покидает киевский клуб

Динамо предоставило статус свободного агента 21-летнему грузинскому защитнику
Новина українською

"Динамо" предоставило статус свободного агента 21-летнему грузинскому защитнику Луке Лочошвили.

Лочошвили является воспитанником тбилисского "Динамо", он подписал контракт с "Динамо" летом 2017-го года.

На правах аренды вернулся в тбилисское "Динамо", а затем выступал за словацкую "Жилину". За киевское "Динамо" не играл.

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В статье: Динамо (Киев) Лука Лочошвили
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