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Начало конца? Кристиан Понде покинул Карпаты

Премьер-лига
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Начало конца? Кристиан Понде покинул Карпаты
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Львовские "Карпаты" объявили о том, что команду покидает португальский легионер Кристиан Понде.

Соглашение сторон было прекращено по обоюдному согласию.

Напомним, что воспитанник лиссабонского "Спортинга" присоединился к "зелено-белых" в начале сентября 2018 года, проведя за львовскую команду 38 матчей и забив 9 голов.

Существует вероятность, что уход Понде связан с финансовыми проблемами клуба. Ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплате игроки отказываются начинать сбор.

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В статье: Карпаты (Львов) Кристиан Понде
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Источник:
ФК Карпаты

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