Премьер-лига
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Начало конца? Кристиан Понде покинул Карпаты
Первый пошел
Львовские "Карпаты" объявили о том, что команду покидает португальский легионер Кристиан Понде.
Соглашение сторон было прекращено по обоюдному согласию.
Напомним, что воспитанник лиссабонского "Спортинга" присоединился к "зелено-белых" в начале сентября 2018 года, проведя за львовскую команду 38 матчей и забив 9 голов.
Существует вероятность, что уход Понде связан с финансовыми проблемами клуба. Ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплате игроки отказываются начинать сбор.
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Источник:ФК Карпаты
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