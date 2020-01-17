Начало конца? Кристиан Понде покинул Карпаты

Львовские "Карпаты" объявили о том, что команду покидает португальский легионер Кристиан Понде.

Соглашение сторон было прекращено по обоюдному согласию.

Напомним, что воспитанник лиссабонского "Спортинга" присоединился к "зелено-белых" в начале сентября 2018 года, проведя за львовскую команду 38 матчей и забив 9 голов.

Существует вероятность, что уход Понде связан с финансовыми проблемами клуба. Ранее сообщалось, что из-за долгов по зарплате игроки отказываются начинать сбор.