Руслан Костышин: Надеемся, что Богданов станет мозговым центром команды

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин доволен подписанием хавбека Андрея Богданова.

"Игроки, которых мы подписали, действительно, очень хорошие исполнители. Если бы не согласие президента, эти трансферы не состоялись бы.

Очень рады, что подписали Богданова. Мне очень нравится, как он ведет игру. Надеемся, что с ним мы станем более разноплановыми в плане ведения игры, позиционной атаки. Надеемся, что он станет мозговым центром команды", - сказал Костышин.

Напомним, что ранее Богданов выступал за "Десну", в составе которой в текущем сезоне в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу.