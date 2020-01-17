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Шахтер вышел из отпуска
Первая группа игроков прошла медосмотр
В пятницу 17 января игроки основного состава "Шахтера" вышли из отпуска
Ближайшие 2 дня команда посвятит регулярному медицинскому осмотру.
В пятницу осмотр прошли Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Болбат и Даниил Сикан.
18 января на медосмотр отправится вторая группа игроков, а 20 января стартует первый тренировочный сбор "горняков" в Турции.
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Источник:ФК Шахтер
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