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Шахтер вышел из отпуска

Премьер-лига
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Первая группа игроков прошла медосмотр

Шахтер вышел из отпуска
Новина українською

В пятницу 17 января игроки основного состава "Шахтера" вышли из отпуска

Ближайшие 2 дня команда посвятит регулярному медицинскому осмотру.

В пятницу осмотр прошли Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Болбат и Даниил Сикан.

18 января на медосмотр отправится вторая группа игроков, а 20 января стартует первый тренировочный сбор "горняков" в Турции.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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