Коноплянка: За 3 года столько не отдыхал

Сегодня "Шахтер" вышел из отпуска, и одним из первых о своеим отпуске рассказал вингер "горняков" Евгений Коноплянка.

"Был такой отпуск - за 3 года столько не отдыхал. Потому что в Европе максимум по неделе отдыхают зимой. Саша Зинченко вообще без отдыха сейчас.

А я хорошо отдохнул, набрался сил. 35 дней - каждый спортсмен о таком может мечтать", - сказал Коноплянка.

Напомним, что свой первый официальный матч 2020 года "Шахтер" проведет 20-го февраля против "Бенфики" в Лиге Европы.