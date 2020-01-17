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Коноплянка: За 3 года столько не отдыхал

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки вышли из отпуска

Коноплянка: За 3 года столько не отдыхал
Новина українською

Сегодня "Шахтер" вышел из отпуска, и одним из первых о своеим отпуске рассказал вингер "горняков" Евгений Коноплянка.

"Был такой отпуск - за 3 года столько не отдыхал. Потому что в Европе максимум по неделе отдыхают зимой. Саша Зинченко вообще без отдыха сейчас.

А я хорошо отдохнул, набрался сил. 35 дней - каждый спортсмен о таком может мечтать", - сказал Коноплянка.

Напомним, что свой первый официальный матч 2020 года "Шахтер" проведет 20-го февраля против "Бенфики" в Лиге Европы.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
17.01.2020 в 21:54
Саша Зинченко, вроде как в Риме сейчас. Или у него выездные тренировки?)
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