Селюк: Висенте Гомес - чистый расист. Он против всех африканцев

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что в Украине он работает не только с "Динамо", но и "Олимпиком", при этом обозвав наставника дончан Висенте Гомеса расистом.

"Это правда, что я помогал с футболистами "Олимпику". Там играет Драман. Когда в клуб пришел тренер Жулио Сезар, он выбрал центрального защитника Абубакара и опорного Драмана. Их месяц смотрели, они подошли. Абубакар разорвал контракт с белорусским клубом и перешел в "Олимпик".

К сожалению, этого Сезара поменяли на Висенте Гомеса, а я помню – он чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском "ЦСКА", хотя должен быть в "Динамо". Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали. Это вторая сторона медали.

Если бы тренер забрал с собой, кого они привели, было бы нормально. Была ситуация, когда я предлагал Леонардо. Ребров отказался от него, говорил: "Он нам не интересен". Но как только Ребров пошел в "Аль-Ахли", то его сразу купили за 4 млн у "Партизана". Игрок забил 28 голов, и он был не интересен для "Динамо".

Жизнь все расставит на свои места. Я сотрудничаю так, что потерять деньги на моих игроках почти невозможно. А почему меня не было слышно все это время? Экономическая составляющая была такова, что вообще мало кто кого брал, покупал и развивал. Я вообще считаю, что благодаря Суркису и Ахметову футбол остался на плаву в этот период времени.

Сейчас становится лучше. Когда появляются деньги или, как в моем случае, желание работать с молодыми. Поэтому я как раз никуда не девался, это клубы ничего не хотели", - сказал Селюк.