  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 подписал Ди Франко и Лукаса Тейлора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 подписал Ди Франко и Лукаса Тейлора

Премьер-лига
(3 голосов)

Днепр-1 серьезно усиливается

Днепр-1 подписал Ди Франко и Лукаса Тейлора
Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании двух новичков – экс-защитника "Львова" Лукаса Тейлора и хавбека "Карпат" Франсиско Ди Франко.

Контракт с 24-летним Тейлором подписан на 1,5 года, с 24-летним Ди Франко — на 3 года.

Напомним, что Лукас Тейлор хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне во "Львове", где играл в аренде, а летом прошлого года транзитом через "Палмейрас" отправился в португальский "Эшторил" (второй дивизион). Впрочем, в Португалии у бразильца не заладилось (всего 6 матчей в нынешнем сезоне).

Ди Франко проводил в "Карпатах" третий сезон. В нынешнем розыгрыше УПЛ выходил на поле в 15 матчах, забил 1 гол. Его контракт с львовянами был рассчитан до лета 2021-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) СК Днепр-1 Франциско Ди Франко Лукас Тейлор
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Sasha98 (Харьков)
17.01.2020 в 19:48
О, качественное усиление. Особенно хорошо, что Тейлора взяли, очень качественный игрок. Кстати, это подчеркивает, какие профаны в руководстве Львова-Вереса, ведь они бы могли его продать впоследствии за солидные деньги. Может, СК-1 настраивается на первую 6-ку? Хотя, в этом сезоне очень нестабильно, не совсем качественно выступают, как для первой 6-ки, да и лидеры аутсайдеров нашего УПЛ не думаю, что за такое короткое время помогут СК-1. Вот в след. сезоне, наверное, СК-1 будет весомым претендентом на место в шестерке
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
17.01.2020 в 19:48
Для того, чтобы продать - его нужно было купить. А егово Львов только в аренду брали. И все
Ответить
0
0
avatar
Sasha98 (Харьков)
17.01.2020 в 19:57
Ну конечно, тогда шли разговоры, что выкупят, потом Тейлор травму получил и его выбросили (устроили еще показуху с принтами на футболках мол в его поддержку). Жонатан помню в ПФК Львове еще был в центре поля неплох, тоже выкинули (или травма у него до сих пор, неизвестно). Не знаю, как Тейлор покажет себя в СК-1, но то, что он заслужил своей игрой за ПФК Львов быть выкупленным у Палмейраса, - это 100%
0
0
Dimka26 (Чернигов)
17.01.2020 в 20:18
Тут еще вопрос - есть ли бабки у Львова кого-то выкупать. Они вроде никого не покупали за все время. Только свободными агентами брали. А на свободных бизнесс не простроишь. Только Бруно один выстрелил - его продали и все. Сейчас фк Львов это сброд третьесортных бразил. не более
0
0
dp_dp (Ukraine)
17.01.2020 в 19:28
Ну и кто там говорил что СК не будет брать легиогеров?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
17.01.2020 в 19:47
Ну блин.. Хотелось бы чтобы эти легионеры были уровня того самого Днепра... а это пока добротные леги для УПЛ, не более. Вот если бы подписали игроков уровня Матеуса, Калинича, Дугласа, Стринича - тогда да...
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
17.01.2020 в 20:09
а СК на это заслужит? чтоб аж таких подписывать? В 3й ке?
0
0
Dimka26 (Чернигов)
17.01.2020 в 20:20
Ну как сказать заслужил. Если есть деньги - покупай. Днепр же не бесплатно этих игроков брал, а за деньги. За 3-5 миллионов баксов и больше. Не думаю, что СК сейчас на такое способен. А без вливаний никак. Максимум - уровень Александрии и Зари. И никаких достижений в ЛЕ.
0
0
dp_dp (Ukraine)
17.01.2020 в 20:26
Вы сами на свой вопрос ответили. Футболисты такого уровня стоят совершенно других денег. Насколько я понимаю летом так же будут брать игроков в атаку, хороших. Не уверен что уровня Калинича/Матеуса но все же.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...