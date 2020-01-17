Днепр-1 подписал Ди Франко и Лукаса Тейлора

"Днепр-1" объявил о подписании двух новичков – экс-защитника "Львова" Лукаса Тейлора и хавбека "Карпат" Франсиско Ди Франко.

Контракт с 24-летним Тейлором подписан на 1,5 года, с 24-летним Ди Франко — на 3 года.

Напомним, что Лукас Тейлор хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне во "Львове", где играл в аренде, а летом прошлого года транзитом через "Палмейрас" отправился в португальский "Эшторил" (второй дивизион). Впрочем, в Португалии у бразильца не заладилось (всего 6 матчей в нынешнем сезоне).

Ди Франко проводил в "Карпатах" третий сезон. В нынешнем розыгрыше УПЛ выходил на поле в 15 матчах, забил 1 гол. Его контракт с львовянами был рассчитан до лета 2021-го.