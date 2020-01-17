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Буяльский: Думаю, Каргбо ждет в Динамо большое будущее

Премьер-лига
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Бельгиец отправился на сбор с первой командой Динамо

Буяльский: Думаю, Каргбо ждет в Динамо большое будущее
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Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский высказался относительно новичка команды Ибрагима Каргбо.

"Каргбо - мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в “Динамо” большое будущее", - сказал Буяльский.

Напомним, что Каргбо подписал контракт на 3,5 года и отправился с "Динамо" на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК Динамо

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