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Буяльский: Думаю, Каргбо ждет в Динамо большое будущее
Бельгиец отправился на сбор с первой командой Динамо
Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский высказался относительно новичка команды Ибрагима Каргбо.
"Каргбо - мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в “Динамо” большое будущее", - сказал Буяльский.
Напомним, что Каргбо подписал контракт на 3,5 года и отправился с "Динамо" на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
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Источник:ФК Динамо
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