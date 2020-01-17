Буяльский: Думаю, Каргбо ждет в Динамо большое будущее

Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский высказался относительно новичка команды Ибрагима Каргбо.

"Каргбо - мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в “Динамо” большое будущее", - сказал Буяльский.

Напомним, что Каргбо подписал контракт на 3,5 года и отправился с "Динамо" на учебно-тренировочный сбор в Турцию.