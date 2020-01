Динамо на втором сборе сыграет спарринг с командой 4-го бразильского дивизиона

Стал известен очередной (третий) соперник киевского "Динамо" на втором турецком сборе киевлян.

Подопечные Алексея Михайличенко сыграют спарринг с бразильским клубом "Новоризонтино" из 4-го дивизиона. Об этом сообщает Твиттер бразильского клуба.

Дата матча не уточняется, но на сбор в Турцию бразильская команда отправится 27 января.

Ранее сообщалось о том, что "Динамо" на втором сборе также проведет контрольные матчи со "Стремгостедом" и "Олимпией".

No próximo dia 27, parte do grupo que disputou a Copinha 2020 embarcará para a Turquia, para uma série de amistosos contra as equipes da Europa. Será a primeira viagem internacional do Tigre, que entre os seus adversários, enfrentará Zenit, Dinamo de Kiev e Dinamo Moscow! pic.twitter.com/WwM962EnCL