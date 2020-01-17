Грачев: Коваленко выйдет на высокий уровень, Тайсон отработает свой контракт до конца

Экс-игрок "Шахтера" Виктор Грачев проанализировал кадровый потенциал донецкой команды.

- "Шахтер" вынужденно опоздал со сменой поколений. Война, переезд в другой город, налаживание быта, постоянные перелеты немного сбили команду с ритма. К тому же выпало поколения Дентиньо, Веллингтона Нема, частично - Алана Патрика. Однако сейчас клуб активно начал наверстывать упущенное. Я думал, в связи со сменой поколений у дончан выпадет два года, а теперь вижу, что вполне можно обойтись одним. Тренеры и менеджмент клуба сделали все, чтобы подготовить новых лидеров и продолжать движение вверх.

- "Шахтер" третий год подряд почти не чувствует внутренней конкуренции. Но рано или поздно она появится. Команда к этому готова?

- Команда это сделала даже быстрее, чем я ожидал. Марлосу, Тайсону, Мораесу, Исмаили более 30 лет. Но, несмотря на поле, этого не скажешь. Каждый из названных игроков был лидером если не во всех матчах, то в отдельно взятых. Тайсон и Исмаили не потеряли скорости, Марлос - техники, Мораес - голевого чутья и способности быстро ориентироваться в штрафной. Если 35-летний Роналду претендует на "Золотой мяч", а 38-летний Ибрагимович регулярно забивает в различных чемпионатах, то чего беспокоиться за возраст Тайсона, которому всего 31?

- Осенью резко прибавили в игре Додо, Соломон и Тете. Вы ожидали этого?

- Если скажу, что они меня совсем не удивили - слукавлю. Риск с их приглашением и напряжение с ожиданием выхода на приличный уровень были. Тот же Тете ни одного матча не сыграл в чемпионате Бразилии. В список молодых я добавил бы еще Майкона - парень тоже прогрессирует. Пройдет год и эта молодежь станет лидером коллектива. Тогда и прекратятся разговоры о смене поколений. Разумеется, здесь другая страна, война и команда без надлежащей поддержки собственных болельщиков. Однако надо отдать должное генеральному директору Сергею Палкину. Мы говорили о конкурентах. В менеджменте Сергей Анатольевич опережает ближайших конкурентов на две головы. Когда он только приходил, все напряглись - все-таки новый человек. А сейчас система работает, как часы. Отлажено все до мелочей.

- Андрею Пятову в этом году исполнится 36. Время подпускать кого-то ему на замену?

- С математической точки зрения, действительно, пора. Однако в игровом плане Андрей не дал повода усомниться в себе. Ошибся в домашней игре против "Динамо", Загреб, когда привез пенальти. Но реабилитировался в матче на выезде, когда заработал пенальти на последней минуте. Поэтому 36 лет не считаю критической цифрой. Шовковский играл дольше, почти 42-летний Буффон до сих пор играет. Дзофф в 40 стал чемпионом мира. Никто не откажется от надежного дублера, но Андрею еще пару лет поиграть вполне по силам.

- Какие перспективы у 20-летних Валерия Бондаря и Даниила Сикана?

- Сикан - форвард не моего направления. Я любил повозиться с мячом, обыграть, завести. Даниил - форвард одного момента. Он подстерегает свой шанс. В этом году ему исполняется 19. Если, не дай Бог, что-то с Мораесом - травма или спад формы - он первый кандидат на место в основе. Валерия Бондаря уже сейчас подпускают к основе. С нового года он будет если не основным защитником, то первым на подмене. По его перспективе у меня голова не болит - точно знаю, что все будет хорошо и это будет игрок основы на несколько лет вперед.

- Виктор Коваленко стал играть лучше. Это вас удивило?

- Нет. Еще несколько лет назад я говорил, что проблемы Коваленко в области психологии. Он был лидером среди своих сверстников, но переход во взрослый футбол дался Виктору трудно. Так бывает. Старшие могут "пинать" молодому и тот сникнет. Начнет бояться ошибки. В таких условиях прогресса не будет. Но со временем стариков меньше, крылья расправляются, игра налаживается. Коваленко выйдет на высокий уровень уже в этом году.

- Тайсон хочет покинуть "Шахтер". Это проблема?

- Капитан - эмоциональный человек. Его контракт истекает летом 2021 года. Думаю, он отработает соглашение до конца.