  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский: Пригласи бы себя в киевское Динамо на месте тренера команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский: Пригласи бы себя в киевское Динамо на месте тренера команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Артём считает, что смог бы помочь молодёжи киевлян

Милевский: Пригласи бы себя в киевское Динамо на месте тренера команды
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский считает, что даже сейчас смог бы помочь киевскому клубу.

"Я думаю, что проблемы "Динамо" в отсутствии коллектива. Я уверен, что они после тренировок прыгают в машины, и кто куда. Они не могут даже условный бокал пива вместе выпить. Они вообще не пьют сейчас. Думаю, это важно — не сразу разъезжаться после тренировок к женам или родителям.

Соберитесь, пообедайте. Необязательно пить это пиво, даже кофе можно. Посидели, что-то обсудили: тренировку или историю рассказали. Важно, чтобы коллектив был, а я его не вижу в Киеве. Не хватает, чтобы они друг за друга бились, были злые. Кто-то кому-то вкатил, другой заступился, кто-то за шею кого-то взял. В мое время мы собирались. Могли Нинкович, Попов, Михалик, Гусев, Алиев, Шевченко мог подъехать перекусить. Могли посидеть после удачной встречи.

С учетом того, как я провел последний сезон, если бы я был тренером "Динамо", то пригласил бы себя в команду. И было бы неважно, попадал бы ли я в стартовый состав. Я бы разговаривал с ребятами, пытался бы им чем-то помочь. Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я ж не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это 100%. В раздевалке и на поле", — сказал Милевский в эфире Вацо Light.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...