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Сергей Вакуленко покинет Карпаты – СМИ
Защитник будет подыскивать себе новый клуб
Защитник "Карпат" Сергей Вакуленко в ближайшее время покинет клуб, сообщает Footboom.
Ожидается, что стороны разорвут контракт по обоюдному согласию, предоставив 26-летнему игроку предоставят статус свободного агента.
Футболисты "Карпат" третий день подряд отказываются проводить общекомандную тренировку.
Ранее клуб покинул Кристиан Понде, а Франсиско Ди Франко перешел в "Днепр-1".
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Источник:Footboom
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
18.01.2020 в 10:06
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