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Сергей Вакуленко покинет Карпаты – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник будет подыскивать себе новый клуб

Сергей Вакуленко покинет Карпаты – СМИ
Новина українською

Защитник "Карпат" Сергей Вакуленко в ближайшее время покинет клуб, сообщает Footboom.

Ожидается, что стороны разорвут контракт по обоюдному согласию, предоставив 26-летнему игроку предоставят статус свободного агента.

Футболисты "Карпат" третий день подряд отказываются проводить общекомандную тренировку.

Ранее клуб покинул Кристиан Понде, а Франсиско Ди Франко перешел в "Днепр-1".

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В статье: Карпаты (Львов) "Эвиан" (Тонон-ле-Бен)
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Источник:
Footboom
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
18.01.2020 в 10:06
Мінус три добре ідем тільки прогрес як санжар і ростік говорив
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