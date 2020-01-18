Герой футбольного дня Франциско Ди Франко

Несмотря на то, что "Карпаты" – далеко не совершенный клуб с точки зрения менеджмента (это мягко говоря), нельзя не отмечать добродетелей львовян в плоскости поисков талантливых игроков. Именно в "Карпатах" впервые перед широкой украинской публикой "засветились" такие небесталанные футболисты как Хорхе Карраскаль, Густаво Бланко Лещук, Кристиан Понде, Фернандо Тиссоне, Марио Аркес и другие. Уже другой вопрос – как эти игроки сумели в команде раскрыться.

Франциско Ди Франко тоже относится к категории найденных "Карпатами" талантов. Сначала львовяне взяли его в аренду из дубля "Бока Джуниорс" летом 2017-го года, а затем получили полноценные права на аргентинского полузащитника. Он, кстати, один из немногих легионеров, кто в "Карпатах" хоть как-то смог раскрыть и огранить свои способности. Его первый сезон в Украине был весьма продуктивен, второй – тоже неплохой. В первой половине текущего сезона, в течение которой сыграл 15 матчей, не впечатлял, но трудно было ожидать какого-то яркого выступления от легионеров при деградации всей команды. Франциско Ди Франко постепенно перестал находить для себя надлежащую мотивацию и в тех матчах, в которых появлялся на поле, четко прослеживался недостаток желания и задора. Аргентинец не шел в столкновения, убирал ноги там, где нужно и можно было сыграть жестко, не искал мяч, ожидая только передачи в ноги.

От такого футболиста пользы мало. Но Ди Франко умеет играть иначе – это сомнениям не подлежит. Главное, чтобы аргентинец горел желанием себя проявить и видел перспективы в составе той команды, где выступает.

В целом он немного забивал за "Карпаты". И результативными передачами часто не "выстреливал" – около десяти результативных действий в более чем 75-и матчах за львовскую команду. Но когда он был в форме и не страдал от инфантильности, он был одним из лучших в составе "Карпат" по уровню работы с мячом, по уровню понимания игры, по культуре передач.

"Днепру-1", чья игра не впечатляла разнообразием, Ди Франко в своих лучших кондициях пригодится. Это скорость и находчивость как в центре поля, так и на правом фланге, где с одинаковым успехом может сыграть аргентинец. В целом же, 24-летний Ди Франко – это расчет на длительную перспективу, ведь контракт с ним заключен на три года.

Аргентинцу в Днепре будет комфортнее хотя бы потому, что команда там не волочит ноги, а работает для достижения конкретных целей. И если даже в этом сезоне "Днепру-1" не удастся выстрелить и попасть в первую "шестерку", то в следующем, взирая на усиление коллектива, команда точно будет претендовать на место в зоне еврокубков.

Будет интересно... А нам только это и нужно.