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Динамо подписало 16-летнего бразило-украинца

Премьер-лига
(3 голосов)

Хавбек ранее выступал за юношескую команду "Шахтёра"

Динамо подписало 16-летнего бразило-украинца
Новина українською

"Динамо" подписало 16-летнего атакующего полузащитника Мартина Алмейду. Об этом сообщает журналист Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

Планируется, что следующие полгода хавбек проведет в академии с составом U-17. Новичок отправится на сборы в Турцию с молодежными составами "Динамо".

На детско-юношеском уровне футболист выступал за "Шахтер", "Арсенал-Киев" и УФК "Днепр". В ДЮФЛУ он отметился 8 голами в 64 матчах.

Мать Мартина — украинка, отец — бразилец.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Timothy (Павлодар)
18.01.2020 в 14:44
внешностью явно не в маму...
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
18.01.2020 в 14:36
Такой юный,а сколько клубов поменял...
Ответить
0
0
Roman Zett (Poltava)
18.01.2020 в 14:29
Батя по ходу Диого Ринкон
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0
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.01.2020 в 14:11
Иван Педрович Шевченко-Рональдинью :)
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+1
-1

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