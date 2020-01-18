Динамо подписало 16-летнего бразило-украинца

"Динамо" подписало 16-летнего атакующего полузащитника Мартина Алмейду. Об этом сообщает журналист Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

Планируется, что следующие полгода хавбек проведет в академии с составом U-17. Новичок отправится на сборы в Турцию с молодежными составами "Динамо".

На детско-юношеском уровне футболист выступал за "Шахтер", "Арсенал-Киев" и УФК "Днепр". В ДЮФЛУ он отметился 8 голами в 64 матчах.

Мать Мартина — украинка, отец — бразилец.