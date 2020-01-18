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Динамо подписало 16-летнего бразило-украинца
Хавбек ранее выступал за юношескую команду "Шахтёра"
"Динамо" подписало 16-летнего атакующего полузащитника Мартина Алмейду. Об этом сообщает журналист Андрей Шахов на своей странице в Facebook.
Планируется, что следующие полгода хавбек проведет в академии с составом U-17. Новичок отправится на сборы в Турцию с молодежными составами "Динамо".
На детско-юношеском уровне футболист выступал за "Шахтер", "Арсенал-Киев" и УФК "Днепр". В ДЮФЛУ он отметился 8 голами в 64 матчах.
Мать Мартина — украинка, отец — бразилец.
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Комментарии (4)
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Timothy (Павлодар)
18.01.2020 в 14:44
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Просто Квашин (Харьков)
18.01.2020 в 14:36
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Roman Zett (Poltava)
18.01.2020 в 14:29
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.01.2020 в 14:11
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