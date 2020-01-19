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Сабаил – Олимпик 1:3. Обзор матча

Премьер-лига
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Донецкий клуб трижды огорчил Александра Рыбку

Сабаил – Олимпик 1:3. Обзор матча
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"Олимпик" продолжает подготовку к весенней части сезона. В спарринге с "Сабаилом" подопечные Висенте Гомеса сумели одержать уверенную победу.

Отметим, что в составе азербайджанского клуба сыграли украинец Александр Рыбка, а также экс-хавбек "Челси" и "Реала" Майкл Эссьен, отметившийся единственным голом в своей команде.

Сабаил – Олимпик 1:3

Голы: Эссьен, 68 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75.

Олимпик (первый тайм): Альими – Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб.

Олимпик (второй тайм): Чекотун – Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзде, Дегтярев, Баланюк.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сабаил (Азербайджан)
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Источник:
сайт Олимпика
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