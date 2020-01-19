Премьер-лига
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Забарный и Цитаишвили выйдут в стартовом составе Динамо на спарринг с Легией
Киевляне проведут первый матч после отпуска
Стал известен стартовый состав "Динамо" на спарринг с польской "Легией".
"Динамо": Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль
Сегодняшний матч стартует в 16:00 по киевскому времени.
Уже завтра "Динамо" проведёт игру с азербайджанским клубом "Нефтчи".
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