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Забарный и Цитаишвили выйдут в стартовом составе Динамо на спарринг с Легией

Премьер-лига
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Киевляне проведут первый матч после отпуска

Забарный и Цитаишвили выйдут в стартовом составе Динамо на спарринг с Легией
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Стал известен стартовый состав "Динамо" на спарринг с польской "Легией".

"Динамо": Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль

Сегодняшний матч стартует в 16:00 по киевскому времени.

Уже завтра "Динамо" проведёт игру с азербайджанским клубом "Нефтчи".

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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