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Потенциальному покупателю Карпат придётся вести переговоры с Коломойским и Дыминским – ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Над будущим клуба нависла серьёзная угроза

Потенциальному покупателю Карпат придётся вести переговоры с Коломойским и Дыминским – ТаТоТаке
Новина українською

В очередном выпуске передачи "ТаТоТаке" обсудили будущее львовских "Карпат". Ведущие не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о возможной покупке клуба российским миллиардером Михаилом Фридманом. В покупке клуба заинтересованы как внутри страны, так и за рубежом.

По их информации, потенциальную продажу клуба усложняет Игорь Коломойский, которому принадлежит 50 процентов клуба. В своё время он якобы вложил в команду 25 миллионов долларов и теперь хочет вернуть средства обратно.

Пётр Дыминский, который ранее заявлял, что готов отдать свою долю клуба бесплатно, на самом деле вывел из собственности "Карпат" базу клуба, которую собирается продать отдельно.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
19.01.2020 в 16:35
Ликвиды вывели, пассивы оставили. Им только землю передать ....
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