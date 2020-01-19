Потенциальному покупателю Карпат придётся вести переговоры с Коломойским и Дыминским – ТаТоТаке

В очередном выпуске передачи "ТаТоТаке" обсудили будущее львовских "Карпат". Ведущие не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о возможной покупке клуба российским миллиардером Михаилом Фридманом. В покупке клуба заинтересованы как внутри страны, так и за рубежом.

По их информации, потенциальную продажу клуба усложняет Игорь Коломойский, которому принадлежит 50 процентов клуба. В своё время он якобы вложил в команду 25 миллионов долларов и теперь хочет вернуть средства обратно.

Пётр Дыминский, который ранее заявлял, что готов отдать свою долю клуба бесплатно, на самом деле вывел из собственности "Карпат" базу клуба, которую собирается продать отдельно.